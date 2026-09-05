La Marina Armada, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizó e inhabilitó tres laboratorios clandestinos ligados a la facción de Los Chapitos en los que se aseguraron alrededor de 16.8 toneladas de aparente metanfetamina, en tres acciones diferentes realizadas en la capital de Sinaloa.

En el operativo más relevante, efectuado ayer resultado de trabajos de inteligencia naval en el marco de la estrategia nacional de seguridad, el personal de la Armada ubicó un laboratorio con una superficie de 5 mil 700 metros cuadrados en inmediaciones de la comunidad Corralejo, en el que se detectaron 16 mil 350 kilogramos de aparente metanfetamina en distintas etapas de producción.

Por su capacidad y volumen de producción, es el segundo laboratorio clandestino de mayor magnitud inhabilitado en lo que va de la presente administración, comunicó la Secretaría de Marina (Semar).

Así como 4 mil 350 litros de precursores químicos esenciales y sustancias de uso dual, 5 mil 700 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas para su elaboración.

De acuerdo con estimaciones de la dependencia, su neutralización representa una afectación económica cercana a 347 millones de dólares para las organizaciones delictivas, al reducir su capacidad operativa, logística y financiera.

En otra acción, los elementos de la Armada, FGR y SSPC inhabilitaron en el mismo sitio de la zona rural de la capital sinaloense una instalación de aproximadamente 800 metros cuadrados, donde fueron asegurados 300 kilogramos de metanfetamina terminada, 645 litros de producto en cocimiento, 450 litros y 165 kilogramos de precursores químicos esenciales y sustancias de uso dual, además de diverso equipo empleado para la producción de sustancias ilícitas.

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En tanto, en el poblado de Corral de Viejo, los efectivos localizaron un laboratorio de alrededor de 450 metros cuadrados, en el que se aseguraron 160 kilogramos de aparente metanfetamina terminada, 200 litros de químicos y mil 750 kilogramos de sustancias de uso dual, así como quemadores, tinas, motogeneradores, básculas y otros implementos de trabajo.

La Marina destacó que las tres instalaciones comprendían una superficie aproximada de 6 mil 950 metros cuadrados.

Los precursores químicos y sustancias decomisadas representan un golpe de 347 millones de dólares para las organizaciones delictivas. Foto: Especial

Dea presume incautación

La agencia antidrogas de Estados Unidos declaró que “las autoridades mexicanas han desmantelado ocho laboratorios significativos de metanfetamina con la colaboración de la DEA”.

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En un mensaje en X, dijo que estos decomisos “no habrían ocurrido sin la inteligencia y el trabajo de investigación de la DEA”.

Al repostear un mensaje del secretario Omar García Harfuch, la DEA dijo que “este es el más grande hasta ahora: más de 16 toneladas de metanfetamina incautadas en Sinaloa”.

Manifestó que estas operaciones demuestran el poder de la colaboración entre la DEA y México.

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