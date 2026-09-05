La Diócesis de Culiacán convocó a fieles, familias, jóvenes, comerciantes, comunidades educativas y ciudadanos a salir a las calles el próximo domingo 13 de septiembre para participar en una marcha por la paz, a dos años del inicio de la situación de violencia e inseguridad que ha dejado dolor, miedo e incertidumbre en la capital de Sinaloa y otras localidades.

En una circular dirigida a sacerdotes, diáconos, integrantes de la vida consagrada y fieles laicos, el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez, llamó a sumarse a la movilización organizada por diferentes asociaciones, comerciantes y personas “de buena voluntad”.

La jornada comenzará a las 7:00 de la mañana con la celebración de la misa al pie de la escalinata de La Lomita. Posteriormente, los participantes caminarán hasta la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

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La Diócesis invitó a las personas a acudir con una playera blanca como signo de su deseo y compromiso con la paz.

“Queremos que nuestra presencia sea una expresión pública y serena de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro compromiso con la vida y la convivencia fraterna”, señaló el obispo.

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El obispo de Culiacán llama a manifestarse en contra de la violencia

Herrera Quiñónez convocó a participar a fieles, parroquias, movimientos y asociaciones, instituciones pastorales y educativas, el Seminario Diocesano, integrantes de la Vida Consagrada, sacerdotes, diáconos, jóvenes, familias y agentes de pastoral.

Para facilitar la asistencia, pidió a los sacerdotes que el domingo 13 de septiembre suspendan las misas matutinas en las comunidades parroquiales de la ciudad de Culiacán. Las celebraciones vespertinas podrán realizarse en sus horarios habituales.

El prelado recordó que el 9 de septiembre se cumplirán dos años desde que Culiacán y diversas comunidades de la diócesis comenzaron a enfrentar una situación de violencia e inseguridad que ha afectado a familias, comunidades y actividades económicas y educativas.

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Indicó que durante este periodo la Iglesia ha procurado mantenerse cerca de quienes sufren, acompañar a las familias y comunidades afectadas, promover la solidaridad y elevar sus oraciones.

“No podemos acostumbrarnos al dolor ni permitir que el miedo nos robe la esperanza”, expresó.

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"La violencia no tiene la última palabra"

El obispo sostuvo que la paz propuesta por la Iglesia no significa indiferencia ante el sufrimiento ni ausencia de conflictos, sino que “nace de un corazón reconciliado con Dios y con los hermanos”.

“Queremos caminar juntos, llevando en el corazón el dolor de nuestro pueblo, pero también la certeza de que la violencia no tiene la última palabra”, manifestó.

La marcha también pretende recordar a quienes han sufrido y a quienes ya no están, además de renovar la esperanza y el compromiso frente a la situación que atraviesa la región. Herrera Quiñónez llamó a responder al sufrimiento mediante acciones orientadas al bien, la justicia, la reconciliación y la fraternidad.

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“La paz no se construye solamente desde las instituciones. Comienza en el corazón, se aprende en la familia, se cultiva en nuestras comunidades y se convierte en compromiso social”, afirmó.

Añadió que cada persona puede contribuir a construir la paz en el lugar donde vive, trabaja, estudia o presta algún servicio. Con la movilización, dijo, se busca mostrar que el pueblo no ha perdido la esperanza y continúa creyendo que es posible construir una sociedad diferente.

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“Que este día sea una expresión de fe, unidad y esperanza. Pidamos a Santa María, Reina de la Paz, y a San José, que intercedan por nuestras familias y alcancen para todos el don de una paz verdadera y duradera. Caminemos juntos, oremos juntos y trabajemos juntos por la paz”, concluyó.

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slr