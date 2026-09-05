[Publicidad]
Culiacán. - Estrella Palacios Domínguez, en uno de sus primeros actos al retornar a la Presidencia Municipal de Mazatlán, luego de gozar de una licencia temporal de 72 días, fue nombrar como nuevo Secretario de Seguridad Pública a Gabino Ulises Jacobo Guerrero.
La primer edil del puerto que participo en el proceso interno de Morena como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, la tarde del viernes pasado notificó al cabildo que retornaría a ocupar su cargo.
Al extender el nombramiento al nuevo jefe de la policía municipal externó que existe el compromiso de fortalecer las labores operativas y contribuir al adecuado funcionamiento de la corporación de seguridad pública.
Lee también Alcalde de Chihuahua presenta su Quinto Informe de Gobierno; Maru Campos lo acompaña
Jacobo Guerrero se desempeñaba anteriormente como supervisor operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y cuenta con la categoría de comandante “C”, con una trayectoria de 18 años y seis meses en el servicio, por lo que tiene experiencia.
En el evento protocolario de su nombramiento, se dio a conocer que, en el ámbito académico, el nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal cuenta con estudios de doctorado en Sistema de Justicia Social, preparación que complementa su experiencia profesional y fortalece las herramientas, con las que desempeñará en el nuevo cargo.
[Publicidad]
También se dio a conocer que José Cervantes Noriega asumirá el cargo de nuevo Director Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Ola de violencia deja una mujer muerta y un lesionado en Mazatlán; atacan negocio de mariscos, una residencia e incendian un yate
afcl
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Toluca sale convencido a la final de la Leagues Cup ante Monterrey: “El objetivo es el título”
Universal Deportes
Matías Almeyda defiende a la Leagues Cup: “Antes jugábamos en la tierra, todo lo veo positivo”
Espectáculos
Ángela Aguilar se sincera sobre las ganancias y pérdidas tras casarse con Christian Nodal: "A veces metemos la pata"
Mundo
Boris Johnson pide enviar refuerzos militares a Malvinas; Milei es “anglófilo y admirador de Thatcher”: exprimer ministro británico
Sergio Flores
¡Luto en la música! El asesinato de Jonathan Meléndez deja un vacío en el indie rock mexicano
Espectáculos
¡Noche de punk! Dead Kennedys volverá a CDMX para ofrecer un concierto gratuito el 11 de septiembre
Fútbol
Atlas vs Atlante: Canal, horario y plataformas para verlo EN VIVO
Fútbol
Tigres vs Necaxa: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la Jornada 7?