Culiacán. - Estrella Palacios Domínguez, en uno de sus primeros actos al retornar a la Presidencia Municipal de Mazatlán, luego de gozar de una licencia temporal de 72 días, fue nombrar como nuevo Secretario de Seguridad Pública a Gabino Ulises Jacobo Guerrero.

La primer edil del puerto que participo en el proceso interno de Morena como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, la tarde del viernes pasado notificó al cabildo que retornaría a ocupar su cargo.

Al extender el nombramiento al nuevo jefe de la policía municipal externó que existe el compromiso de fortalecer las labores operativas y contribuir al adecuado funcionamiento de la corporación de seguridad pública.

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Jacobo Guerrero se desempeñaba anteriormente como supervisor operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y cuenta con la categoría de comandante “C”, con una trayectoria de 18 años y seis meses en el servicio, por lo que tiene experiencia.

En el evento protocolario de su nombramiento, se dio a conocer que, en el ámbito académico, el nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal cuenta con estudios de doctorado en Sistema de Justicia Social, preparación que complementa su experiencia profesional y fortalece las herramientas, con las que desempeñará en el nuevo cargo.

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También se dio a conocer que José Cervantes Noriega asumirá el cargo de nuevo Director Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

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afcl