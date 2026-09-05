Un juez federal dictó sentencia condenatoria de hasta diez años de cárcel a tres presuntos integrantes de la célula delictiva “Los Viagras”, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público Federal presentó las pruebas suficientes para que el juzgador del caso impusiera penas de diez años ocho meses de prisión en contra de Ángel “N”; nueve años cuatro meses de prisión para José “N”, y para Alexander “N” cinco años cuatro meses de prisión.

Los tres quedaron recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Lic. David Franco Rodríguez, en Charo, de dicha entidad, informó la Fiscalía General de la República.

Al momento de su detención, aseguraron cuatro fusiles, una pistola, 17 cargadores y dos mil 141 cartuchos. Foto: Especial

Lee también Juez detiene extradición a EU de "El Jardinero"; aspiró a suceder a "El Mencho" en el CJNG

En marzo de 2025, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Municipal de Parácuaro, pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República a los tres sentenciados, a quienes detuvieron cuando realizaban recorridos de vigilancia sobre un camino que comunica San Antonio la Labor con la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán, en la región de la Tierra Caliente de Michoacán.

Al momento de la detención, los efectivos federales y estatales les aseguraron cuatro fusiles, una pistola, 17 cargadores y dos mil 141 cartuchos, los cuales corresponden a material de uso exclusivo de las fuerzas armadas, tres vehículos y tres chalecos tácticos.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

slr