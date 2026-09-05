Familiares, amigos y la clase política morenista acompañaron al diputado federal veracruzano, Zenyazen Escobar García, quien fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza la mañana de ayer viernes.

Docenas de coronas y arreglos florales arribaron a la funeraria Bosques del Recuerdo de la ciudad de Xalapa, donde fueron velados los restos del exlíder magisterial disidente, exdiputado local y exsecretario de Educación de Veracruz.

Fue precisamente en la funeraria donde por vez primera desde diciembre del 2024 coincidieron el exgobernador Cuitláhuac García Jiménez y la gobernadora Rocío Nahle García, ambos de Morena.

Dan último adiós a Zenyazen Escobar, diputado federal morenista de Veracruz. 05/09/2026. | Foto: Édgar Ávila Pérez.

Desde temprana hora, el exmandatario arribó cargando un arreglo floral para acompañar a su amigo Zenyazen, quien fue su secretario de Educación; horas más tarde llegó Nahle, junto con su secretario y subsecretario de Gobierno.

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Ambos, cuya distancia política y personal ha sido pública, se abrazaron y, luego, apartados, dialogaron un breve tiempo; posteriormente, Cuitláhuac García abandonó el lugar.

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“Es muy lamentable la pérdida en lo personal de un compañero, de un amigo, de un funcionario, un diputado federal, representante del Distrito de Córdoba”, expresó Nahle.

Familiares y amigos se reunieron en Xalapa, Veracruz, para despedir al diputado federal Zenyazen Escobar. 05/09/2026. | Foto: Édgar Ávila Pérez.

Entrevistada brevemente por medios locales, pidió esperar el avance de las investigaciones que llevan a cabo de manera conjunta la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

“Respecto a las investigaciones, le agradezco mucho a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía del Estado, que son los que están haciendo las investigaciones del tema y ya ellos van a dar el reporte”, afirmó.

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En ese sentido, las autoridades ministeriales no han emitido información sobre la muerte del diputado general, cuyo cuerpo fue encontrado ayer en el interior de su lujoso automóvil sobre la carretera Xalapa-Veracruz; la víctima presentaba un disparo en la cabeza y tenía una pistola entre sus piernas.

Zenyazen Escobar García fue encontrado sin vida en su vehículo, a causa de un impacto de bala. 05/09/2026. | Foto: Édgar Ávila Pérez.

Líderes partidistas y sociales allegados a Morena acudieron a acompañar a los familiares del diputado federal, entre ellos a su esposa, la magistrada estatal Liliana López Coronado.

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Poco después de las dos de la tarde, arribó el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien se sumó a varios legisladores que llegaron a la capital veracruzana a acompañar a Zenyazen.

Será este domingo cuando los restos del legislador sean sepultados en el municipio de Río Blanco, en la zona central de Veracruz.

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JACL/cr