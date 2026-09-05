Mérida, Yuc. - El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 121 mil 554 ciudadanos de Yucatán deberán renovar su credencial para votar para mantenerla vigente y participar en el proceso electoral 2026-2027.

De esta cantidad, 14 mil 348 perdieron su vigencia en 2025, mientras que otras 107 mil 206 dejarán de ser válidas durante este año.

El plazo para realizar la renovación concluirá el 25 de enero de 2027, por lo que el INE busca que los ciudadanos efectúen el trámite con anticipación y eviten quedar fuera de la Lista Nominal.

En los comicios del próximo año, Yucatán renovará 147 cargos de elección popular; entre ellos se encuentran las seis diputaciones federales de mayoría relativa, las 35 posiciones del Congreso del Estado y los ayuntamientos de los 106 municipios para el periodo 2027-2030.

Lee también CFE denuncia ante FGR daños a sus líneas conductoras que provocaron mega apagón del lunes pasado en 4 estados; fue vandalismo, dice

El Consejo Local del INE en Yucatán deberá instalarse el 30 de septiembre, mientras que los 300 consejos distritales del país tendrán como fecha límite el 30 de noviembre para quedar formalmente establecidos.

[Publicidad]

Desde el 1 de septiembre, el organismo electoral puso en marcha la Campaña Anual Intensa 2026-2027 para actualizar el Padrón Electoral y la Lista Nominal.

Además de la renovación de credenciales, durante este periodo se podrán realizar cambios de domicilio, correcciones de información, reposiciones por robo o extravío y registros de nuevos electores.

En Yucatán existen actualmente un millón 842 mil 132 personas inscritas en el Padrón Electoral, mientras que la Lista Nominal está integrada por un millón 816 mil 737 ciudadanos.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL