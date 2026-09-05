El famoso personaje de los Looney Tunes de Warner Bros, Wile E. Coyote, llegó a las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en México para presentar una queja formal contra la megacorporación ACME.

La peculiar visita quedó registrada en un video publicado por Zima Entertainment, compañía mexicana de distribución cinematográfica, en donde se ve al personaje se ve al animal siendo atendido por empleados de la Profeco.

En la grabación, se observa a César Iván Escalante, titular del organismo, responder personalmente a los descontentos del personaje, quien se ha mostrado molesto por los defectos presentes en los productos, trampas y artefactos comprados durante años para atrapar al correcaminos.

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Foto: ZIMA ENTERTAINMENT

Durante su visita a las instalaciones de la dependencia, el coyote mantuvo una protesta en las puertas principales de las instalaciones, con un cartel entre sus manos que reflejaba de manera contundente su demanda ante las autoridades.

"Si Profeco conmigo, ¿Quién contra mí?", se lee en su consigna, expresando su enojo por las fallas en los productos vendidos que únicamente le han traído explosiones y lesiones. Junto a él, múltiples personas se unieron a su causa.

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"Más allá de una opinión, es un hecho. El señor Coyote va a presentar una queja por una serie de productos que han sido defectuoso, porque él sabe que es su derecho y la Procuraduría Federal del Consumidor defiende a todos y todas, incluida la fauna consumidora del desierto", señaló Escalante Ruiz.

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@profeco 🚨 ÚLTIMA HORA: después de años de intentos fallidos, el Coyote finalmente tomó cartas en el asunto. ⚖️ La queja contra ACME llegó oficialmente a Profeco y aquí estamos para defender sus derechos. Parece que esta vez el plan sí funcionó. 👀 México está contigo, Coyote. 🇲🇽 Profeco CoyoteVsAcme Queja ♬ sonido original - Profeco - Profeco

Coyote vs Acme llega a la Cineteca Nacional

La película, escrita por James Gunn bajo la dirección de Dave Green, llegará también a la cartelera de la Cineteca Nacional México y la Cineteca Nacional Chapultepec.

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Tras década de fracasos intentando atrapar al correcaminos usando cohetes y artefactos inservibles de ACME, el coyote decide exigir justicia y tomar acciones legales. Para ello, contrata al abogado Kevin Avery, protagonizado por el actor Will Forte. En el filme también participan la actriz Lana Condor, Martha Kelly y John Cena.

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