Universal Deportes | 05-09-26 | 16:41 |

Este sábado, 5 de septiembre, Atlético de San Luis y Chivas se enfrentarán en la Jornada 7 del . Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Libertad Financiera.

Atlético de San Luis vs Chivas | Lo que necesitas saber del partido

Universal Deportes 04:35 PM

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Jornada 7 del Apertura 2026?

Atlético de San Luis vs Chivas | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN. 

Atlético de San Luis vs Chivas | Las acciones más destacadas del partido

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