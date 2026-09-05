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Este sábado, 5 de septiembre, Atlético de San Luis y Chivas se enfrentarán en la Jornada 7 del Apertura 2026. Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Libertad Financiera.
Atlético de San Luis vs Chivas | Lo que necesitas saber del partido
Universal Deportes 04:35 PM
¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Jornada 7 del Apertura 2026?
Atlético de San Luis vs Chivas | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN.
Atlético de San Luis vs Chivas | Las acciones más destacadas del partido
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