Carlos Álvarez ya está en suelo azteca. El nuevo refuerzo de las Águilas del América arribó este sábado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para reportar con el cuadro azulcrema.

El exfutbolista del Levante se convirtió en la cuarta incorporación de los capitalinos para este torneo Apertura 2026 y aseguró sentirse "muy emocionado y con muchas ganas" de demostrar su futbol con su nuevo equipo

De 23 años y siendo ídolo de los Granotas, Álvarez dejó el futbol europeo para probar suerte en el América y seguir los pasos de Álvaro Fidalgo, el examericanista, que lo aconsejó de venir a la institución de Coapa.

Carlos reveló que habló con el ídolo americanista antes de tomar la decisión de venir a México. "Con Fidalgo hablé antes... Me dijo que era el sitio ideal", mencionó un tímido futbolista español quien apenas vivirá su primera aventura fuera de España.

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"Ilusionado. Muy emocionado", fueron algunas de las palabras que lanzó Álvarez mientras firmaba algunas playeras americanistas, por su fichaje con las Águilas y sobre lo que significará jugar en el histórico Estadio Azteca, hoy llamado Banorte.

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De perfil zurdo, 1.68 metros de estatura y surgido del Sevilla, es el nuevo elemento de los azulcrema, que aún buscan incorporar a dos elementos más para este semestre; un central y otro mediocampista son las prioridades de la directiva y del técnico uruguayo Guillermo Almada.

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Carlos Álvarez aterriza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México - Foto: Sebastián García | EL UNIVERSAL

Carlos Álvarez se suma a Miguel Borja (delantero), Óscar Perea (extremo izquierdo) y Edwin Cerrillo (medio de contención), como sus refuerzos, hasta ahora, para el actual torneo de la Liga MX.

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Carlos Álvarez podrá conocer a sus compañeros hasta el lunes, cuando regresen a México tras su participación en la Leagues Cup; este domingo disputarán en Houston el duelo por el tercer lugar ante el León.