El ejército de Estados Unidos interceptó una presunta narcoembarcación de abastecimiento ligada al grupo criminal Los Choneros en alta mar en el Pacífico Oriental.

El Comando Sur informó que "la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interdictaron exitosamente una estación de reabastecimiento flotante de múltiples embarcaciones en apoyo a operaciones ilícitas de tráfico de drogas".

Agregó que "la inteligencia confirmó que las embarcaciones operaban en apoyo a la organización narcoterrorista violenta Los Choneros".

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Mencionó que "una vez que la embarcación principal fue despejada y la tripulación desembarcó, las fuerzas estadounidenses la hundieron junto con las embarcaciones de apoyo adjuntas. JTF-WHEM continúa llevando a cabo operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el Hemisferio Occidental".

On Sept. 5, at the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a multi-vessel floating refueling station in support of illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.



Intelligence confirmed the vessels… pic.twitter.com/wVPoTxGmnC — U.S. Southern Command (@Southcom) September 5, 2026

Dicho ataque fue el cuarto en más de una semana, lo que causó alarma entre pobladores y organizaciones de derechos humanos.

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28 tripulantes de dos embarcaciones que fueron interceptadas y hundidas por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico, en coordinación con el Gobierno ecuatoriano, por supuestamente estar vinculados con el grupo criminal Los Choneros, llegaron este viernes a la ciudad portuaria de Manta, en medio del reclamo de sus familiares.

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"Esto es producto de una investigación. Son embarcaciones que han sido utilizadas como logística para otras embarcaciones pequeñas que comienzan a amarrarse, que están cargadas de droga, para luego salir hacia puertos mexicanos y luego ir a Estados Unidos. Es un trabajo que se hace con la cooperación internacional", dijo este viernes el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con el canal Teleamazonas.

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Sin embargo, los familiares de estas personas aseguraron que no son narcotraficantes sino pescadores que habían salido a faenar.

"¿Qué quiere el presidente (Daniel Noboa)? ¿Que todo el pueblo pesquero salga a robar porque no hay trabajo? Ese es el único sustento de la familia", dijo a los medios de comunicación una de las decenas de parientes que llegaron hasta los exteriores de Capitanía del Puerto de Manta en busca de información.

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Los familiares se instalaron en la calle con carteles con mensajes como 'No al atropello contra nuestros pescadores' o 'Ellos son inocentes, no son delincuentes'.

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dft