Mundo | 04-09-26 | 07:36 |

El Ejército de Estados Unidos hundió en el Pacífico oriental una embarcación presuntamente de la banda ecuatoriana del narcotráfico "Los Choneros", la tercera echada a pique en una semana con el apoyo de su aliado , informó el Comando Sur.

En julio, la organización Human Rights Watch denunció que otras tres naves ecuatorianas fueron presuntamente atacadas por fuerzas estadounidenses entre enero y marzo con saldo de al menos ocho desaparecidos, lo que fue rechazado por Washington.

El Comando Sur indicó en X que el jueves una de sus fuerzas "interceptó exitosamente una embarcación que operaba como una estación de reabastecimiento flotante en apoyo a operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar en aguas internacionales del Pacífico Oriental".

Lee también

La inteligencia confirmó que la embarcación operaba en apoyo a "Los Choneros", añadió el Comando Sur.

Antes del hundimiento, las personas que iban en la nave fueron retiradas y "serán transferidas de manera segura a las autoridades ecuatorianas", anotó el el Comando Sur sin precisar el número de tripulantes.

[Publicidad]

La embarcación fue interceptada por un helicóptero y un bote con militares que la abordaron antes de explotar y naufragar en medio de una gran columna de humo, de acuerdo con un video divulgado por la fuerza estadounidense.

Tercera narcolancha hundida por EU y Ecuador

Desde el viernes anterior también fueron hundidas dos naves supuestamente de "Los Choneros", con nexos con el mexicano .

La Marina ecuatoriana informó el viernes que en el marco de esas operaciones coordinó con Estados Unidos la recepción de 28 tripulantes de dos naves identificadas como Conquista II y OM2, quienes serán trasladados hasta el puerto pesquero de Manta (suroeste).

[Publicidad]

Lee también

Añadió que "otros tripulantes continúan navegando a bordo de sus respectivas lanchas (que arrastran las embarcaciones pesqueras). Para apoyar su retorno, la Armada del Ecuador mantiene desplegados medios navales para su encuentro y acompañamiento" a Manta, de los principales centros atuneros de la región.

El gobierno de Donald Trump lanzó hace un año una campaña de bombardeos aéreos contra presuntas lanchas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que deja más de 200 muertos.

[Publicidad]

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa sostiene una guerra contra el narcotráfico con apoyo militar de Estados Unidos e incorporó a su país al Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de América Latina y el Caribe, encabezada por Trump.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]