El Ejército de Estados Unidos hundió en el Pacífico oriental una embarcación presuntamente de la banda ecuatoriana del narcotráfico "Los Choneros", la tercera echada a pique en una semana con el apoyo de su aliado Ecuador, informó el Comando Sur.

En julio, la organización Human Rights Watch denunció que otras tres naves ecuatorianas fueron presuntamente atacadas por fuerzas estadounidenses entre enero y marzo con saldo de al menos ocho desaparecidos, lo que fue rechazado por Washington.

El Comando Sur indicó en X que el jueves una de sus fuerzas "interceptó exitosamente una embarcación que operaba como una estación de reabastecimiento flotante en apoyo a operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar en aguas internacionales del Pacífico Oriental".

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La inteligencia confirmó que la embarcación operaba en apoyo a "Los Choneros", añadió el Comando Sur.

Antes del hundimiento, las personas que iban en la nave fueron retiradas y "serán transferidas de manera segura a las autoridades ecuatorianas", anotó el el Comando Sur sin precisar el número de tripulantes.

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La embarcación fue interceptada por un helicóptero y un bote con militares que la abordaron antes de explotar y naufragar en medio de una gran columna de humo, de acuerdo con un video divulgado por la fuerza estadounidense.

On Sep. 3, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support… pic.twitter.com/oz6LfbbBYF — U.S. Southern Command (@Southcom) September 4, 2026

Tercera narcolancha hundida por EU y Ecuador

Desde el viernes anterior también fueron hundidas dos naves supuestamente de "Los Choneros", con nexos con el mexicano Cartel de Sinaloa.

La Marina ecuatoriana informó el viernes que en el marco de esas operaciones coordinó con Estados Unidos la recepción de 28 tripulantes de dos naves identificadas como Conquista II y OM2, quienes serán trasladados hasta el puerto pesquero de Manta (suroeste).

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Añadió que "otros tripulantes continúan navegando a bordo de sus respectivas lanchas (que arrastran las embarcaciones pesqueras). Para apoyar su retorno, la Armada del Ecuador mantiene desplegados medios navales para su encuentro y acompañamiento" a Manta, de los principales centros atuneros de la región.

El gobierno de Donald Trump lanzó hace un año una campaña de bombardeos aéreos contra presuntas lanchas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que deja más de 200 muertos.

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El presidente ecuatoriano Daniel Noboa sostiene una guerra contra el narcotráfico con apoyo militar de Estados Unidos e incorporó a su país al Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de América Latina y el Caribe, encabezada por Trump.

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