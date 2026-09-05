Liga MX: Tigres vs Necaxa – EN VIVO – Jornada 7 – Apertura 2026

Todo está lista para que los Tigres y el Necaxa se enfrenten en la Jornada 7 del Apertura 2026.

Este sábado 5 de septiembre, los Felinos y los Rayos medirán fuerzas sobre la cancha del estadio Universitario.

Para el equipo de Víctor Manuel Vucetich, es obligatorio ganar para salir de los últimos lugares de la tabla y acercarse a la zona de la Liguilla.

De momento, el conjunto auriazul se encuentra ubicado en la posición número 16 de clasificación, apenas con cinco puntos, por lo que necesita urgentemente comenzar a escalar peldaños.

Con una victoria (Atlante) y dos empates (Santos y Atlético San Luis en las primeras fechas del torneo de la Liga MX, los Tigres no atraviesan por su mejor momento, por lo que deberán cambiar rápidamente la página para ser el club que llegó a ser hace algunos años.

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Este partido es sumamente importante para los universitarios porque enfrentarán al Monterrey en la siguiente jornada.

La victoria les permitiría llegar con más confianza al Clásico Regio, sobre todo, porque lo disputarán en condición de visitante.

Además, ese será el primero de dos partidos que jugarán fuera del Volcán, por lo que necesitan sacar la mayor cantidad de puntos posibles.

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Por su parte, el Necaxa está instalado en la decimotercera posició de la tabla, con siete unidades.

Sin embargo, los Rayos ya suman cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, tras perder con el Toluca, el León y el Cruz Azul y empatar con los Pumas.

La escuadra hidrocálida debe comenzar a sumar puntos para no rezagarse en la clasificación, por lo que un triunfo sobre los Felinos sería fundamental para sus aspiraciones de estar en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

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Cabe resaltar que el partido entre los Tigres y el Necaxa será transmitido, en nuestro país, por las pantallas de Azteca 7, FOX y FOX One.

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Aquí puedes seguir el minuto a minuto del Tigres vs Necaxa

Universal Deportes 05:47 PM Liga MX: Tigres vs Necaxa – EN VIVO – Jornada 7 – Apertura 2026



