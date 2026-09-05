Por medio de redes sociales, un grupo de jugadores de Pokémon Go denunció haber sido presuntamente hostigados por autoridades capitalinas en la Alameda Central, este sábado 5 de septiembre mientras realizaban una exploración como parte del videojuego interactivo.

De acuerdo con los asistentes, alrededor de las 11:00 horas las personas se encontraban en una partida del juego de realidad aumentada, cuando fueron rodeados por un grupo de 14 policías y 7 trabajadores con chalecos del Gobierno de la CDMX y les pidieron que se retiraran del lugar de forma arbitraria.

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Comunidades digitales se reúnen para jugar Pokémon Go. Foto: Archivo/AP

Jugadores de Pokémon Go denuncian hostigamiento de autoridades

A pesar de que el juego fomenta la comunidad y la exploración física del entorno con el objetivo de cazar pokemones, el grupo de jóvenes denunció que las autoridades capitalinas los señaló de infringir las reglas al permanecer en vía pública, afirmando haber sido tratados como sospechosos de algún delito.

“Somos jugadores de Pokémon Go. Hemos recibido hostigamiento y trato como delincuentes por reunirnos en la Alameda Central bajo el argumento de ‘recuperación de espacios’. ¿Ahora es delito jugar Pokémon Go?”, escribió el administrador de Comunidad Pokémon Go CDMX.

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El diseño del juego cuenta con geolocalizador y exige la exploración física del entorno con el objetivo de cazar pokemons. Foto: Redes Sociales

Asimismo, algunos usuarios que presenciaron lo ocurrido apoyaron compartiendo el reglamento de convivencia que hay en la Alameda Central. “No bicis, no patinetas, no perros. Permiten todo menos que juguemos Pokémon Go... por que al parecer caminar y reunirnos es una actividad delincuente”, se lee en la publicación.

No bicis, no patinetas, no perros. Permiten todo menos que juguemos Pokémon Go..por que al parecer caminar y reunirnos es una actividad delincuente.

Blavo @ClaraBrugadaM @Claudiashein

Ya https://t.co/8U0n381myJ pic.twitter.com/D3VuBSgoc5 — Stephanie Martínez (@PanditaMartinez) September 5, 2026

Los jugadores difundieron lo sucedido en la plataforma “X”, denunciando que las autoridades los trataron como delincuentes al convivir en la plaza pública.

Algunos usuarios que presenciaron lo ocurrido apoyaron compartiendo el reglamento que hay en la plaza pública. Foto: Redes Sociales

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