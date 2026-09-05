Poco a poco, este equipo se parece más al que nos tenía acostumbrados. Justo a tiempo para encarar lo que resta del torneo y llegar a la Fiesta Grande embalado.

Sin mayor complicación y practicandoel futbol exquisito que le gusta a Gabriel Milito, las Chivas vencieron (0-3) al Atlético San Luis a domicilio y confirmaron que están de regreso.

Con mucho volumen de juego, solidez defensiva y, sobre todo, contundencia, el Rebaño tuvo una tarde tranquila y sumó su cuarta victoria en el Apertura 2026.

Ya suma seis jornadas en fila sin perder y no claudica en la lucha por los primeros lugares de la clasificación. Se mantiene acechando a su acérrimo rival: el América.

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Como un auténtico vendaval, el equipo rojiblanco salió al estadio Libertad Financiera y en menos de 10 minutos ya tenía una ventaja en el marcador de dos goles.

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Con un autogol de Andrés Sánchez (6'), por un balón rebotado en su espalda luego de que un disparo de Santiago Sandoval se estrellara en el poste, y una estupenda anotación de Ricardo Marín (9'), quien llegó a cuatro en el certamen, las Chivas se fueron al frente y controlaron el resto del partido con mucha tranquilidad.

El 4K está haciendo que nadie se acuerde de Armando "La Hormiga" González. Terminó el compromiso con gol y asistencia.

Conforme transcurrían los minutos, el tercer tanto rojiblanco estaba más cerca que el descuento de los potosinos. Rául Rangel nunca estuvo en serios aprietos.

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Para sellar el triunfo, Richard Ledezma redondeó el marcador con un fantástico golazo (80'), cuando apenas tenía 19 minutos sobre el terreno de juego.

Incluso, el marcador pudo haber sido más abultado y Gabriel Milto lo sabía; en todo momento, el pastor del Rebaño exigió intensidad a sus jugadores para buscar un gol más.

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Después de cierta incertidumbre en el inicio del torneo, las Chivas están de regreso y confirmaron que serán uno de los principales candidatos para conquistar el título. Mucho ojo con este equipo.