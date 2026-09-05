Desde su creación, la Leagues Cup ha dividido opiniones entre quienes defienden su formato y quienes lo intentan destrozar, apoyados en las “desventajas logísticas” que sufren los equipos de la Liga MX en comparación con sus símiles de la MLS. Sin embargo, el director técnico de los Rayados, Matías Almeyda, ofreció una reflexión antes de disputar la gran final contra el Toluca, en la cual defendió al torneo de las críticas.

“Yo no soy de los que ha hablado negativamente, en todo momento estuve contento de esta copa, para mí todo lo que se juega es lindo porque amo al futbol, porque me dedico a esto y soñé con esto”, declaró en primera instancia el estratega argentino, que recordó sus inicios y todas las cosas con las que no contaba entonces y que gracias al futbol, ahora puede disfrutar.

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“Los viajes me parecen espectaculares, si no hubiese sido por el futbol no hubiera viajado en avión, la comida me parece impresionante, lo deseé siempre, desde que era niño, entonces no veo contras en el futbol, se habla de los terrenos de juego y antes jugábamos en la tierra, entonces todo lo que veo es positivo”, agregó.

A Matías no le preocupa el estado del campo de juego -antes de la gran final América y León definirán al ganador del tercer lugar- pero sí el operativo de seguridad, ya que las aficiones de los cuatro equipos estarán presentes en el mismo estadio.

Su rival en esta final, Antonio Mohamed, ha sido uno de los principales críticos de este torneo, y la previa de este partido por el título no fue la excepción. El ‘Turco’ mencionó que “se juegan dos partidos juntos, la verdad, es inaceptable de mi parte, pero bueno, lo tenemos que hacer nosotros. Cuatro aficiones juntas, un partido por el tercer y cuarto puesto con 40 grados de calor a las 5 de la tarde, con la cancha pisoteada para la final”.

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