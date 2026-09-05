Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron este sábado con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú para hablar de un plan con el que poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania; antes de viajar, por primera vez, a Kiev.

Witkoff le dijo al líder ruso: "presidente Putin, muchas gracias por recibirnos. Estábamos sentados afuera hace un rato, yo, Jared, Kirill, Yuri, y estábamos hablando de que, cuando nos retiremos, tendremos todas estas increíbles historias y recuerdos, y la tuya estará justo en la cima de todo".

"Estimados colegas, les doy una calurosa bienvenida a Moscú. Desde luego, la situación no es simple", declaró Putin a los enviados en un gran salón del Kremlin, según imágenes difundidas por la televisión rusa.

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"Pero antes de que empecemos a abordarla, me gustaría pedirles a todos que transmitan sus mejores deseos y palabras de agradecimiento al presidente de Estados Unidos", añadió Putin.

Según medios locales, la comitiva con ambos mediadores estadounidenses ya abandonó el Palacio del Kremlin tras tres horas de conversaciones.

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Por el momento, se desconocen los resultados de las consultas sobre lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó "propuesta para poner fin a la guerra".

Tanto Rusia como Ucrania se comprometieron a no atacar las capitales de la otra parte durante tres días mientras duren las negociaciones, en un momento en que Washington intenta reactivar el diálogo para poner fin al peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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