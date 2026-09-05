Estados | 05-09-26 | 15:07 |

Río Lagartos, Yuc. - La madrugada de este sábado, un en la terraza del cuarto piso del obligó a desalojar a 20 huéspedes, luego de que dos palapas de madera y huano fueran consumidas por las llamas.

La encargada del se percató de que algo ocurría al detectar un fuerte olor a .

Al revisar el área, descubrió que las estructuras estaban envueltas en llamas, por lo que se activó la emergencia y se procedió a sacar a los huéspedes.

Solo se reportaron daños materiales, las dos palapas quedaron completamente destruidas. 05/09/2026. | Foto: Especial.
Solo se reportaron daños materiales, las dos palapas quedaron completamente destruidas. 05/09/2026. | Foto: Especial.

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Los turistas fueron desalojados del hotel como medida preventiva, mientras bomberos y elementos de Protección Civil acudieron para combatir el fuego y evitar que se extendiera a otras áreas del inmueble.

Después de varios minutos de labores, las llamas fueron controladas.

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Las dos palapas quedaron completamente destruidas y, por suerte, no hubo personas lesionadas.

Los primeros reportes indican que un cortocircuito habría provocado el incendio.

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JACL/cr

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