Duane Davis, conocido como "Keffe D" y, señalado, recientemente, por las autoridades, de ser el responsable del asesinato de Tupac, afirma que, no teme a la condena que podría ser sentenciado, pues a pesar de haber sido declarado culpable, sigue defendiendo su aparente inocencia.

Este pasado lunes, 31 de agosto, las autoridades de Las Vegas, a través del Centro Regional de Justicia, señalaron culpable a Davis, por el delito de asesinato en primer grado, por la muerte del Tupac Shakur, en 1996, cuando el rapero, que se encontraba en el punto más álgido de su carrera, tenía sólo 25 años.

Pasaron dos días, desde que Davis, de 63 años, ingresó al Centro de Detención del Condado de Clark, en Nevada (Las Vegas) para que ofreciera su primera entrevista, luego de ser detenido, a "The Hollywood Reporter".

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De acuerdo con el relato de Jeff Weiss, periodista y crítico musical que, a pesar de visitar la prisión en donde se encuentra Davis, esperando su condena, la cual será establecida el próximo 13 de octubre, no pudo sostener una conversación frente a frente con el prisionero, sino que charló con él a través de una videoconferencia.

De acuerdo a la descripción de Weiss, en su artículo, Davis no parecía procupado, al menos no como se esperaría que lo estuviera un civil, a sólo 48 horas de haber sido culpable de un homicidio cometido 30 años antes.

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"Keffe D" que, por 1996, tenía alrededor de 33 años, indicó que no le teme a ser condenado perpetuamente; confía que, con un amparo, su equipo legal logre sacarlo de presión, debido a que se dice inocente del cargo del que fue acusado y ya ha sido declarado culpable.

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"Ya presentamos la apelación, antes de que comenzara el juicio, ¡violaron mis derechos civiles!".

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Davis confió a su entrevistador que, cuando fue notificado de la demanda, tres años antes, su exabogado, el licenciado Edi Faal, le dijo que sería cuestión de sólo unos años, de permanecer prisionero, para que el caso fallara a su favor y, a su vez, fuera beneficiado con un monto considerable de dinero.

"Me dijo ´te harás rico cuando termine´, me dijo que podría ir a la cárcel dos o tres años por ello, es un asunto de sólo un tribunal local".

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Sereno, Davis confió a Weiss que es abuelo de dos menores y que, tiene la esperanza, de salir libre, para seguir disfrutando de su libertad y libre albedrío.

"Soy inocente, hombre, tienen un inocente en la cárcel, tengo dos nietos que van a jugar futbol americano profesional, uno de ellos está en la prepatatoria y, el otro está en la Universidad; cuando consigan sus millones, van a venir a sacarme de aquí", aseveró.