Sin importar que Flor Rubio será una de las críticas de la segunda temporada "La granja VIP", aborda, temerariamente, los señalamientos de Natalia Alcocer, una de las nuevas participantes del reality, que ha afirmando que la periodista mexicana no hizo un buen desempeño en la edición anterior, debito a su presunta tendencia a la parcialidad.

Alcocer, también conocida por sus fans como "la Vikinga", estuvo como invitada en el programa de Maxine Woodside, esto debido a la promoción de su futura participación en la "La granja VIP 2".

La joven, que se ha dado a conocer por hablar sin ningún tipo de tabú acerca de su forma de conducirse en la vida, no trastabilló a la hora de externar la postura que tiene acerca de Flor Rubio, conductora de "Venga la alegría" y que, además, fungirá, por segunda vez consecutiva, como crítica del programa, junto a Ferka, Linet Puente y "el Rey grupero".

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Para Natalia, el trabajo de Flor, en el reality de TV Azteca, ha dejado mucho que desear debido a que, a su parecer, a la hora de opinar, favorece a algunos competidores por encima de otros, tal y como, según Alcocer, ha hecho con Gabriel Cuevas, el reportero que ha trabajado con la periodista por años y que, en sus incios, fue practicante de la conductora.

"Vikinga" afirma que, aún cuando "Gabo" Cuevas ha llegado a tener comportamientos erráticos con sus entrevistados, sin importar que tenga la razón o no, Flor lo defiende sin entender razones.

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"Flor Rubio, pésima panelista; ojalá, Flor Rubio, seas imparcial porque yo, que he sido panelista de ´La casa de los famosos´y, muy buena panelista, lo estás haciendo mal, que no se te olvidé que la temproada pasada pues, no te fue muy bien, ¿eh?, al público no le gustaste mucho; Flor, no te da derecho a réplica por andar defendiendo a asu achichincle (Gabo Cuevas)".

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Por su parte, Flor, durante su co-conducción con Ricardo Cásares en "La zona de espectáculos, en "Venga la alegría", mostró su indignación respecto al comportamiento de Natalia, al considerar que se ha portado muy descortés con su persona.

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"Hizo publicaciones, desde mi punto de vista, muy groseras, haciendo comentarios a mi persona, diciendo que era parcial, cuando ya hay una temporada atrás, en donde se sabe como hago mi trabajo y, la seriedad con que lo hago, lo que les puedo decir, es que yo no soy una persona que entre en controversia por ese tipo de opiniones, la grosería que me hizo Natalia, la define a ella, no me define a mí, ni como periodista, ni como persona".

A la postre, la periodista, egresada de la UNAM, afirmó que, a pesar de las diferencias con Alcocer, cuando esta entre a "La granja VIP", la evaluará como si ningún conflicto se haya interpuesto, en el pasado, entre ellas.

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