La presencia de los Gallagher en Venecia para el estreno de su documental "Oasis: Don't Look Back in Anger" mantuvo en vilo a sus fans hasta el final: se dejaron ver a su llegada al Lido por la mañana, se saltaron la conferencia de prensa y cuando parecía que tampoco iban a estar en la alfombra roja, salieron por sorpresa desde el interior del Palacio del Cine.

Los seguidores habían perdido la esperanza cuando cerraron aparentemente el desfile los directores de la cinta, Dylan Southern y Will Lovelace, y su guionista, Steven Knight.

Prensa y público se habían preparado a esas alturas para la ausencia de los hermanos y hubo fotógrafos que estaban enviando ya sus imágenes cuando los gritos de la gente reflejaron que acababa de cambiar el rumbo de la noche. Primero Liam e instantes después Noel salieron a saludar reiniciando el entusiasmo y los flashes.

El primero, con traje negro, gafas y zapatos claros, mientras que el segundo optó por un pantalón y chaqueta cerrada, ambas prendas en negro, y camiseta blanca.

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Habían llegado en taxi acuático por la mañana a la sede del Festival de Venecia, posaron sonrientes y distendidos ante las cámaras y dejaron constancia de ese momento en sus redes, pero prefirieron no dar declaraciones en su presentación junto a los directores y el guionista.

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Los músicos británicos Liam Gallagher y Noel Gallagher, de la banda de rock Oasis. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

En la Mostra había expectación ante la posibilidad de que se pronunciaran, especialmente ante los rumores que apuntan a que habrá una nueva gira, pero la agenda de conferencias zanjó rápidamente el revuelo al no incluir sus nombres.

La alfombra roja se convirtió por ello en el momento más esperado. Aunque se hicieron de rogar, en cuanto aparecieron posaron sin prisa ante los reporteros gráficos y se acercaron a la gente para firmar autógrafos. Cogidos de la mano con el puño el alto, dejaron imágenes para el recuerdo.

"Oasis: Don't Look Back in Anger" se remonta a agosto de 2009, cuando cancelaron su actuación en París y el resto de su gira europea de entonces, y narra después el anuncio en 2024 de su reconciliación y de su regreso conjunto a los escenarios.

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Desde la pelea que los apartó, no volvieron a tocar juntos hasta el Oasis Live '25 Tour, que comenzó el 4 de julio de 2025 en Cardiff (Reino Unido). El documental muestra sus ensayos y la gira desde dentro, así como la emoción de los fans y la primera entrevista conjunta de los hermanos en más de dos décadas.

En la alfombra roja de su proyección estuvieron presentes, entre otros, la actriz estadounidense Faye Dunaway y el reparto que pone voz a la ficción sonora del clásico "Drácula", de Bram Stoker, cuyo adelanto fue presentado igualmente este sábado. En la versión española, el conde lleva el sello del intérprete Asier Etxeandia.

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