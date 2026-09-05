Si tienes una PlayStation 5 y estás buscando un segundo control para jugar con amigos o simplemente quieres reemplazar el mando que utilizas diariamente, Amazon México tiene una promoción que puede resultar bastante atractiva.

El DualSense inalámbrico en color blanco aparece con 29% de descuento, una oportunidad para conseguir el control oficial de la consola por menos dinero.

Más allá de la rebaja, el DualSense destaca porque no es un control inalámbrico convencional. Sony incorporó tecnologías que buscan hacer que las acciones de los videojuegos se sientan directamente en las manos, convirtiéndolo en uno de los accesorios fundamentales para aprovechar las capacidades de la PS5.

¿Por qué vale la pena comprar el DualSense?

Uno de sus mayores atractivos son los gatillos adaptativos. Dependiendo del videojuego, estos pueden ofrecer distintos niveles de resistencia para representar acciones como disparar un arma, tensar un arco, acelerar un vehículo o realizar determinadas acciones dentro de la partida.

A esto se suma la retroalimentación háptica, que sustituye la vibración tradicional por sensaciones más precisas. Sony explica que esta tecnología puede reproducir diferentes efectos, como la sensación de superficies, impactos y movimientos dentro del juego.

El resultado es una experiencia más inmersiva, especialmente en títulos que aprovechan estas funciones.

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También incorpora micrófono y altavoz

El DualSense integra un micrófono incorporado, por lo que puedes utilizarlo para comunicarte con otros jugadores sin necesidad de conectar inmediatamente unos audífonos con micrófono.

También cuenta con un altavoz integrado que complementa los efectos de sonido de determinados videojuegos.

Además, incluye una entrada de 3.5 mm para audífonos, algo práctico si prefieres conectar directamente unos auriculares al control para jugar sin molestar a las demás personas que estén en la habitación.

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Diseño cómodo para sesiones largas

Sony mantuvo una distribución de controles familiar, pero con un diseño actualizado respecto al DualShock 4. El DualSense cuenta con los botones clásicos de PlayStation, sticks analógicos, cruceta, panel táctil y botón de creación.

Su diseño busca ofrecer un agarre cómodo durante sesiones prolongadas, mientras que la conexión inalámbrica permite jugar sin tener un cable conectado permanentemente a la consola.

La versión de la publicación que compartiste corresponde al DualSense blanco, uno de los colores clásicos del mando de PS5.

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No solamente funciona con PS5

Aunque está diseñado principalmente para PlayStation 5, el DualSense también puede utilizarse con dispositivos compatibles, dependiendo de la plataforma y del juego.

En PC, por ejemplo, es posible conectar el control mediante Bluetooth o cable USB-C, aunque no todos los juegos aprovechan necesariamente las funciones avanzadas del DualSense.

Por ello, si tu prioridad es aprovechar los gatillos adaptativos y la retroalimentación háptica, la mejor experiencia se encuentra en los juegos de PS5 compatibles.