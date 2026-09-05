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Tlalnepantla.- En los Juzgados Orales de Barrientos se llevará a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de Diego Sebastián “N” y Gerardo “Ñ”, relacionados con la muerte de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo y su familia.
Los sujetos son investigados por los delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato animal y la audiencia está programada para iniciar a las 12:30 del día de este sábado.
Ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán, en Barrientos, desde la mañana de ayer viernes 4 de septiembre, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México les cumplimentó orden de aprehensión.
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En la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la FGJEM expondrá al juez los argumentos de la detención de Diego Sebastián “N” y Gerardo “Ñ”, quienes habrían causado la muerte de Jonathan Meléndez; de Ana Paula, esposa del músico y que tenía 4 meses de embarazo; de su hija Sofía de 3 años; y de Aleyda, de 21 años y trabajadora doméstica.
La autoridad judicial determinará si califica de legal la detención de ambos sujetos y posteriormente se estima que el agente del Ministerio Público solicite la vinculación a proceso de los investigados por la muerte de las cuatro personas, ocurrida la tarde del pasado 1 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure de la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.
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afcl
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