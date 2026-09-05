De la mano de Antonio Mohamed, el Toluca está en nueva final, donde el “único fin es el título”.

Para el Turco y su grupo de jugadores, es una enorme motivación conquistar el título de la Leagues Cup 2026, pero saben que tendrán una dura prueba ante “un rival muy difícil” como el Monterrey.

“Cuando ganamos el primer torneo (Clausura 2025), dije que teníamos que acostumbrarnos a estar en estos escenarios y lo hemos logrado. El grupo está consciente y con mucha ilusión de que es un trofeo que no lo tenemos y lo vamos a ir a buscar. El equipo está preparado para competir, sabe jugar este tipo de partidos, [pero] eso no significa que lo vamos a ganar”, declaró el timonel escarlata.

En conferencia de prensa, el director técnico argentino mencionó que se siente satisfecho de haber cumplido con una de las metas que se trazaron para este semestre, pero que todavía falta lo más importante: levantar el campeonato.

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“Llegar al último partido era uno de los objetivos que nos habíamos planteado y ahora que estamos acá el objetivo es ganar. Mañana es el día de demostrar que queremos ganar, tenemos la experiencia y esperemos que sea un gran partido”, expresó.

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Sobre su rival, un viejo y querido conocido, el Turco Mohamed aceptó que no será fácil superarlo porque tiene jugadores de gran nivel y un director técnico que entrega resultados inmediatos, pero prefiere pensar en su equipo y “no en el rival”.

“Va a ser un partido de alto riesgo, sabemos que Monterey cuenta con un equipo de grandes futbolistas un entrenador que acaba de llegar y ya está en una final, así que va a ser un partido muy complicado. Para poder ganar, tenemos que hacer el máximo esfuerzo, hacer un partido muy bueno y estar a la altura para tratar de llevarnos la copa, eso es lo que queremos hacer”, sentenció el estratega del Toluca.

Por su parte, Hugo González resaltó las cualidades de los Rayados, pero afirmó que los Diablos Rojos están listos para conquistar el trofeo y quedar marcador como los primeros en hacerlo bajo el nuevo formato de la Leagues Cup.

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“Nos toca enfrentar en esta final a un gran equipo, bien dirigido y tiene grandes jugadores, pero estamos bastante preparados para lo que se viene. [Vamos a] competir y tratar de llevarnos el título, nada más pienso en ganar. Es importante para nosotros ganarlo, es una buena oportunidad de quedar en la historia del torneo”, reconoció el portero escarlata.

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