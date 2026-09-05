Morena realizó la Asamblea en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la Plaza de las Tres Culturas, en donde el nuevo presidente del partido en la capital, Paulo Emilio García, fijó como una de las principales tareas –rumbo a las elecciones de 2027– convertir la mayoría social que respalda al gobierno de Clara Brugada en una mayoría electoral, a través de organización y trabajo territorial.

En su discurso, Paulo Emilio García –quien fue respaldado por perfiles morenistas– sostuvo que la victoria electoral no está garantizada en 2027 y que Morena deberá trabajar de manera constante para consolidar el respaldo ciudadano que, afirmó, existe hacia el proyecto de transformación.

“Ahora tenemos una sola encomienda, una gran tarea: la historia de 2027. Construir los suelos de la convicción, que la victoria no cae del cielo, hay que trabajarla minuciosamente. Vamos a convertir la mayoría social que respalda a nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada, en mayoría electoral”, afirmó.

El dirigente local señaló que comenzarán una estrategia de recorridos por las distintas zonas de la capital con el objetivo de fortalecer la organización del partido y mantener contacto directo con la ciudadanía.

“Comenzaremos a recorrer toda la ciudad, con el propósito de organizar. Nunca había sido tan necesario”, sostuvo.

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También enumeró algunas de las causas que, desde su perspectiva, concentran el respaldo social al movimiento, entre ellas la inversión del presupuesto público en bienestar, la justicia territorial y la construcción de un sistema de cuidados.

“Somos muchos más los que queremos que los presupuestos públicos se inviertan en bienestar, los que queremos justicia territorial, los que queremos transformar la vida, los que queremos el sistema de cuidados más grande de América, los que queremos la transformación de una generación”, expresó.

García también hizo referencia a la generación de jóvenes de la que forma parte, la cual, dijo, creció políticamente durante distintos episodios de la vida pública del país y que posteriormente se incorporó al proyecto encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Recordó la resistencia al fraude electoral de 2006, la llamada guerra contra el narcotráfico y las movilizaciones universitarias.

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“Esta generación, durante la resistencia al fraude de 2006, nos tocó subir siendo adolescentes; la guerra contra el narco de Calderón y de la universidad. Esta es la generación que acompañó a Andrés Manuel López Obrador de jóvenes en 2012”, señaló.

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