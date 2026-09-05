El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó el fallecimiento de dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante un ataque en el municipio de Omealca, Veracruz, en cumplimiento de su deber.

El funcionario expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los elementos, y honró su servicio por trabajar por comunidades más seguras.

Además, externó sus deseos de pronta recuperación para otras personas que resultaron heridas.

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"Su sacrificio es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan cada día quienes trabajan en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

"Honramos su servicio al continuar trabajando por comunidades más seguras para proteger a aquellas personas por quienes dieron su vida", escribió Johnson en sus redes sociales.

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Crimen organizado ataca a dos agentes de la SSPC en Veracruz

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que mientras los agentes federales llevaban a cabo labores de investigación, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes del crimen organizado.

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Reportó que lamentablemente dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó lesionada, por lo que recibió atención médica "y cuenta con todo nuestro respaldo".

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Al externar el pésame y solidaridad a las familias, García Harfuch reconoció su valentía y compromiso con la protección de la ciudadanía.

"Desde el primer momento se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables", dijo al agradecer el apoyo inmediato y la coordinación de la dependencias en materia de seguridad.

"Este crimen no quedará impune. Los responsables serán llevados ante la justicia", advirtió.

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dft