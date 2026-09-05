Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que dos personas secuestradas fueron liberadas durante el operativo realizado en Omealca, Veracruz, en el que dos agentes de la dependencia perdieron la vida por agresión con arma de fuego de integrantes de la delincuencia organizada.

La coordinación entre la SSPC, Ejército, Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz permitió rescatar a ambas personas sanas y salvas, reportó el funcionario en un mensaje en una red social.

Indicó que tras la agresión a sus agentes, quienes realizaban labores de investigación en dicha localidad, el Gabinete de Seguridad continuó el despliegue operativo para localizar y liberar a las dos víctimas de secuestro.

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“Continuando con las acciones de investigación y operación del equipo de la

@SSPCMexico, agredido ayer en Veracruz —donde lamentablemente dos compañeros perdieron la vida y una compañera resultó herida—, el @GabSeguridadMX mantuvo el despliegue para localizar y liberar a las dos víctimas de secuestro.

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Gracias a la coordinación entre @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx,

@GN_MEXICO_, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, ambas personas fueron liberadas y se encuentran sanas y salvas. Agradecemos a la Gobernadora @rocionahle su apoyo y respaldo”.

Continuando con las acciones de investigación y operación del equipo de la @SSPCMexico, agredido ayer en Veracruz —donde lamentablemente dos compañeros perdieron la vida y una compañera resultó herida—, el @GabSeguridadMX mantuvo el despliegue para localizar y liberar a las dos… https://t.co/z3cSPSixhB — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 5, 2026