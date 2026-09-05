Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) perdieron la vida y una más resultó herida durante una agresión armada de la delincuencia organizada en el municipio de Omealca, Veracruz, reportó el titular de la dependencia Omar García Harfuch.

El funcionario informó este sábado que los elementos realizaban labores de investigación en dicha localidad cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por la delincuencia organizada.

Indicó que la agente lesionada recibe atención médica y cuenta con todo respaldo.

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Los hechos ocurrieron entre las comunidades de Río Moreno y Paso Amapa del municipio de Omealca, donde habitantes reportaron fuertes enfrentamientos armados.

Durante la noche del viernes y los primeros minutos de hoy sábado, hubo una intensa movilización policiaca de fuerzas federales, estatales y castrenses.

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Mediante un mensaje en una red social, García Harfuch expresó el pésame y solidaridad a las familias, compañeros y seres queridos de los agentes caídos.

"Reconocemos su valentía y compromiso con la protección de la ciudadanía", indicó.

Aseguró que se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables.

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"Agradecemos el apoyo inmediato y la coordinación del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Fiscalía General del Estado de Veracruz, y de las autoridades de Oaxaca. Este crimen no quedará impune. Los responsables serán llevados ante la justicia", advirtió.

La región montañosa central de Veracruz registra alta incidencia delincuencial debido a la operación de diversos carteles del narcotráfico, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas Vieja Escuela, esta última sufrió diversas fracturas y la conformación de distintas organizaciones violentas.

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Mientras Agentes Federales de @SSPCMexico realizaban labores de investigación en Omealca, Veracruz, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

Lamentablemente dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 5, 2026

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