Mundo | 05-09-26 | 08:05 | Actualizada | 05-09-26 | 08:36 |

Un avión militar F4 Phantom se estrelló este sábado por la tarde en una base cercana a durante una exhibición aérea, informó la agencia de prensa griega ANA.

De momento se desconocen las circunstancias del accidente y también en qué estado se encuentran los dos pilotos.

El avión acababa de despegar cuando perdió altitud repentinamente y se estrelló, constató un periodista de la cadena de televisión pública ERT, presente en el lugar.

Accidente aéreo en Grecia. Un avión militar se estrelló durante una exhibición aérea en Atenas. Foto: AP
Accidente aéreo en Grecia. Un avión militar se estrelló durante una exhibición aérea en Atenas. Foto: AP

Inmediatamente después del accidente, se produjo una explosión ante los miles de personas que habían acudido a ver la exhibición "Athens Flying Week", que se organiza cada año.

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Un helicóptero de los bomberos fue enviado al lugar del siniestro para apagar el fuego, según imágenes retransmitidas por ERT.

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El ministro de Defensa, Nikos Dendias, que debía viajar a Tesalónica para asistir a una feria, canceló ese desplazamiento para visitar el lugar del accidente.

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mcc

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