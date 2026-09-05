Un avión militar F4 Phantom se estrelló este sábado por la tarde en una base cercana a Atenas durante una exhibición aérea, informó la agencia de prensa griega ANA.

De momento se desconocen las circunstancias del accidente y también en qué estado se encuentran los dos pilotos.

El avión acababa de despegar cuando perdió altitud repentinamente y se estrelló, constató un periodista de la cadena de televisión pública ERT, presente en el lugar.

Accidente aéreo en Grecia. Un avión militar se estrelló durante una exhibición aérea en Atenas. Foto: AP

Inmediatamente después del accidente, se produjo una explosión ante los miles de personas que habían acudido a ver la exhibición "Athens Flying Week", que se organiza cada año.

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🚨 BREAKING: A Hellenic Air Force F-4 Phantom has crashed during an aerial display at Athens Flying Week in Tanagra, Greece.



The twin-seat aircraft went down during Saturday’s show, sending a massive column of black smoke into the sky in front of thousands of spectators.… — XPRESS (@Xpress_24_7) September 5, 2026

Un helicóptero de los bomberos fue enviado al lugar del siniestro para apagar el fuego, según imágenes retransmitidas por ERT.

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El ministro de Defensa, Nikos Dendias, que debía viajar a Tesalónica para asistir a una feria, canceló ese desplazamiento para visitar el lugar del accidente.

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