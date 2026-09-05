Si estás buscando unos audífonos inalámbricos para disfrutar música, películas o podcasts sin tener que lidiar con el ruido del exterior, Amazon México tiene una promoción que vale la pena revisar. Los Bose QuietComfort aparecen con un importante descuento, una oportunidad para conseguir unos audífonos de una marca reconocida por su tecnología de cancelación de ruido.
La oferta resulta todavía más llamativa porque el modelo combina cancelación activa de ruido, diseño over-ear, conexión Bluetooth y hasta 24 horas de autonomía, características que los convierten en una alternativa interesante tanto para utilizar en casa como durante viajes, trayectos al trabajo o sesiones de estudio.
¿Por qué vale la pena comprar los audífonos inalámbricos Bose?
Uno de los principales motivos para considerar estos audífonos es su cancelación activa de ruido (ANC). Esta tecnología ayuda a reducir los sonidos ambientales para que puedas concentrarte en lo que estás escuchando.
Los Bose QuietComfort también permiten alternar entre diferentes modos de escucha, incluido el modo Quiet, orientado a maximizar la cancelación de ruido, y Aware, que permite escuchar el entorno sin tener que quitarte los audífonos.
Esto puede resultar particularmente útil durante viajes en avión, trayectos en transporte público, jornadas laborales o simplemente cuando quieres escuchar música con menos distracciones.
Comodidad para utilizarlos durante horas
Otro de sus puntos fuertes es el diseño. Se trata de audífonos over-ear, por lo que las almohadillas rodean las orejas en lugar de apoyarse directamente sobre ellas.
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Bose destaca el uso de almohadillas acolchadas y una diadema diseñada para ofrecer un ajuste estable y cómodo. Además, las almohadillas pueden retirarse para facilitar su sustitución.
Por ello, pueden ser una opción atractiva para quienes acostumbran utilizar audífonos durante varias horas consecutivas.
Hasta 24 horas de batería
La autonomía también juega a favor de esta promoción. Bose indica que los QuietComfort ofrecen hasta 24 horas de reproducción con una carga, aunque la duración puede variar dependiendo de factores como el volumen y la configuración utilizada.
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También cuentan con carga rápida: 15 minutos de carga pueden proporcionar hasta 2.5 horas adicionales de reproducción, de acuerdo con las especificaciones de Bose.
Bluetooth multipunto para conectar dos dispositivos
Una característica que puede pasar desapercibida, pero que resulta bastante práctica, es la conectividad Bluetooth multipunto.
Esta función permite mantener conexión con más de un dispositivo compatible, algo útil para quienes, por ejemplo, utilizan una computadora durante el trabajo y también tienen el teléfono conectado para recibir llamadas. Bose incluye Bluetooth multipunto entre las funciones de los QuietComfort.
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