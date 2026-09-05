La nueva lista de The 50 Best Hotels 2026 acaba de poner los reflectores en tres alojamientos de México, distinguidos entre los 100 mejores del mundo.

¿Cuáles son los hoteles de México que están entre los 100 mejores del mundo?

1. Hotel Esencia, en el lugar 64

Originalmente fue construido como la casa de descanso de una duquesa italiana. Actualmente, este hotel en México ocupa la posición 64 del ranking 10 de The 50 Best Hotels.

Ubicado en la Riviera Maya, frente a la playa de Xpu-Ha, cuenta con 47 suites y 4 villas distribuidas en un terreno rodeado por selva tropical. Su diseño apuesta por espacios abiertos, incluyendo terrazas con vistas hacia el mar Caribe y albercas.

Cuenta con spa, gimnasio y cancha de tenis, así como actividades que van desde visitas a la Laguna Escondida, donde se puede practicar kayak y remo sobre aguas cristalinas, hasta vuelos panorámicos en helicóptero.

Como parte de su oferta gastronómica destacan sus restaurantes "Beefbar" con cortes de carne, "Mistura" con un menú de cocina mexicana y mediterránea, y "Taiyo" que se enfoca en la cocina japonesa con un omakase.

Ubicación: Carretera Cancún – Tulum km 265Xpu-Ha, Quintana Roo

Lo que fue la casa vacacional de una duquesa italiana, hoy es Hotel Esencia. Foto: Hotel Esencia

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Montage Los Cabos, en el lugar 67

Su arquitectura contemporánea se integra al paisaje desértico de la Bahía de Santa María, en Los Cabos, Baja California Sur.

Este hotel ubicado en México cuenta con 122 habitaciones con vista al mar y tres albercas. También ofrece experiencias recreativas y culturales para disfrutar en familia, actividades acuáticas y deportivas. Además, tiene su propio campo de golf.

Para los viajeros que buscan relajación, Montage Los Cabos incluye un centro de bienestar para tomar clases de pilates, yoga y meditación, así como tratamientos en su spa.

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Los sabores de la región llegan a la mesa de sus restaurantes, como Mezcal, cuya propuesta es cocina mexicana gourmet, con una gran variedad de vinos, tequilas y mezcales de todo el país. Otra opción es Marea, con un menú diferente de día y de noche.

Ubicación: Twin Dolphin, Carretera Transpeninsular KM. 12.5, Int. Bahía Santa María, Cabo San Lucas, B.C.S.

Con actividades para toda la familia, así es Montage Los Cabos. Foto: Montage Los Cabos

Four Seasons Tamarindo, en el lugar 74

Este alojamiento es un "secreto guardado" al sur de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Tiene la posición 74 dentro del listado de The 50 Best Hotels.

El Four Seasons Tamarindo es un resort ubicado en la "Costa de la Alegría". Sus paisajes naturales y atmósfera tranquila forman parte de la experiencia de hospedaje.

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Otra curiosidad es que se encuentra rodeado por una reserva de 1,220 hectáreas y fue construido sobre un acantilado a unos 200 metros de la playa. Y, por lo mismo, solo es posible llegar por avión privado o por barco.

Durante la estancia, los huéspedes pueden descubrir la belleza del Pacífico explorando sus senderos, playas y caletas. Y, en ocasiones, es posible observar la vida silvestre de la zona desde las villas y casitas, como aves, ballenas, delfines y tortugas.

Como parte de sus amenidades destacan sus albercas de borde infinito, un spa, gimnasio y campo de golf.

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Y en la oferta gastronómica, destaca el restaurante Coyul, propuesta de la chef Elena Reygadas donde se prioriza el uso de ingredientes locales. Otra gran propuesta es Sal y Nacho con menús que recuperan los sabores del mar en platillos y diferentes snacks.

Ubicación: Km 7.5 – Carretera Federal 200, Barra de Navidad, La Huerta, Jalisco.

El Four Seasons Tamarindo ofrece restaurantes con sabores del mar. Foto: Four Seasons Tamarindo

Ahora que ya sabes cuáles hoteles en México se encuentran en la lista de los 100 mejores del mundo por The 50 Best Hotels, ¿cuál te gustaría visitar?

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