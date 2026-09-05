La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 5 de septiembre se tiene previsto una movilización de simpatizantes de Morena, que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, exigen el desafuero y encarcelamiento del presidente nacional del PRI, por presuntamente cometer actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, peculado y desvío de recursos públicos.

Unidos por Tlatelolco se manifestará a las 9 horas en la Plaza de la Tres Culturas, en contra del evento denominado "En Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional", que el partido Morena llevará a cabo, ya que por el número de asistentes habrá una severa afectación a las vialidades y espacios por donde transitan los vecinos de la zona, perjudicando su movilidad, tranquilidad y vida cotidiana.

La Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco se manifestará a las 10 horas en la Fiscalía General de Justicia capitalina, a dos años de la represión y criminalización de la protesta contra personas defensoras y periodistas en Xochimilco y Tlalpan. realizarán una jornada para informar sobre el incremento de la violencia hacia las comunidades.

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El colectivo Hijas de la Cannabis estará a las 12 horas en la Plaza Tlaxcoaque para un evento politico-cultural Rituales 4:20 para exigir espacios libres y seguros para consumidoras de cannabis con respeto a la perspectiva de género.

El colectivo Autogestión Feminista protestará a las 12 horas en la estación Bellas Artes del Metro, realizarán la recolección de firmas a favor de la iniciativa ciudadana "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México", la cual busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.

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Fans de Camilo Séptimo se manifestarán a las 17:30 horas en el Monumento a la Revolución, para realizar el evento "Una luz para Honas y su familia", homenaje para honrar la memoria y el legado del integrante del grupo Camilo Séptimo, el cual fue asesinado el uno de septiembre, junto a su familia, dentro de su departamento en la zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

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El Colectivo Mujeres y Hombres Rebeldes estará en las canchas techadas de la colonia Ajusco para realizar la colecta de víveres, alimento para mascotas y ropa, en apoyo a personas privadas de la libertad.

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El grupo Periodistas Unidos MX estará en el Centro de Cultura Digital, en la colonia Juárez, para un boicot a la Feria Internacional del Libro Pensamiento Critico, para protestar en contra de la censura en los libros y a favor de la libertad de expresión, el acceso irrestricto a la información y la búsqueda de la verdad a través de la literatura.

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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