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Culiacán. - En una serie de hechos de violencia registrados en la ciudad de Mazatlán, una mujer perdió la vida y un joven resultó herido en un ataque a balazos dentro de una frutería, un negocio de mariscos fue blanco de disparos, al igual que una residencia y un yate fue incendiado en la zona de la marina.
Las autoridades de seguridad pública fueron alertadas que en la calle Aquiles Serdán, de la colonia Lázaro Cárdenas, personas armadas persiguieron a balazos a un hombre, el cual se introdujo a una frutería en busca de refugio, pero sus agresores lo siguieron hasta el interior del negocio y le dispararon en varias ocasiones.
Una mujer de nombre Erika “N” que se encontraba realizando sus compras fue alcanzada por una de las balas, por lo que falleció en el lugar del atentado, en tanto que el hombre que era perseguido resultó herido.
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En el fraccionamiento Jardines de la Rivera, en el puerto personas armadas dispararon en varias ocasiones contra la fachada de una marisquería que se ubica por la avenida Santa Rosa, sin que hubiera personas lesionadas.
Una de las versiones, es que cuatro personas jóvenes que viajaban en motocicletas en una persecución de un hombre, el cual logró eludirlo, fueron los responsables de causar daños a la fachada del negocio.
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En el fraccionamiento Real del Valle, sobre la calle San Guillermo, personas armadas dispararon en varias ocasiones contra la fachada, puertas y ventanas de una residencia de dos pisos, sin que se reportaran personas lesionadas.
Un yate que se encontraba en un remolque en la zona de la Marina, en Mazatlán fue incendiado por personas desconocidas, por lo que el cuerpo de bomberos lucho por varios minutos para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara, por lo que autoridades judiciales llegaron al lugar para levantar las actas respectivas.
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afcl
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