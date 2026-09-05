Natalie Portman ya es madre por tercera ocasión de tres hijos, la actriz, de 45 años, dio la bienvenida a su tercer bebé, el primero con su pareja Tanguy Destable, en París el mes pasado, según informó en exclusiva una fuente a la revista PEOPLE.

El recién nacido se suma a los dos hijos mayores de Portman: Aleph, de 15 años, y Amalia, de 9, a quienes comparte con su exmarido, el director y coreógrafo Benjamin Millepied.

La llegada del bebé ocurre meses después de que la actriz compartiera públicamente que estaba embarazada. En abril, Portman confirmó que esperaba a su tercer hijo y habló con Harper's Bazaar sobre la ilusión que compartía con Destable.

“Tanguy y yo estamos muy emocionados. Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”, declaró entonces.

La revista PEOPLE se puso en contacto con un representante de la ganadora del Premio de la Academia para obtener comentarios sobre el nacimiento.

Durante la entrevista, la protagonista de "Thor: Love and Thunder" explicó que este embarazo estaba siendo una experiencia distinta a las anteriores y que había desarrollado una gratitud más profunda por el momento que estaba viviendo.

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“Hay una gratitud que, cuando eres joven, no necesariamente comprendes”, dijo. “Y hay una calma y un autoconocimiento: con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor, lo que hace que la experiencia sea tan hermosa cada día. Y sabiendo que probablemente sea la última vez, atesoro cada momento”.

Natalie Portman y Tanguy Destable. Fotos: Arturo Holmes/WireImage ; Tanguy Destable/Instagram.

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Portman también contó que durante el embarazo estaba nadando y haciendo ejercicios de girotonía para “mantenerse fuerte”, además de pasar tiempo con sus hijos, algo que, dijo, “siempre es lo mejor”.

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La actriz se mostró especialmente feliz de vivir esta etapa en París, donde disfrutó del clima primaveral, los parques y las actividades culturales mientras reducía sus compromisos laborales.

PEOPLE confirmó el romance entre Natalie Portman y Tanguy Destable en marzo de 2025, después de que el medio francés Voici los vinculara sentimentalmente.

Tanguy Destable es productor musical, compositor y DJ francés, tiene dos hijos mayores de su relación anterior con la actriz francesa Louise Bourgoin: Étienne (nacido en 2016) y Vadim (nacido en 2020).

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