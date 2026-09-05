El Colectivo TGO y el Ensamble Cepromusic presentan este sábado el concierto "Música experimental en la mujer de Oaxaca", bajo la dirección artística de Patricia García, Rubén Luengas y José Luis Castillo.

En el concierto, explica Luengas, se conjugan, a través de la improvisación, la música indígena tradicional hecha por mujeres y la música contemporánea.

Además, TGO es un colectivo de mujeres violinistas oaxaqueñas. Su nombre fue tomado de una violinista mixteca que se disfrazó de hombre para poder tocar durante el siglo XVIII.

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Colectivo TGO & Ensamble Cepromusic. Foto: Cepromusic, cortesía

"Todo es experimental aquí. No es que traigamos los sones y los estemos orquestando para una orquesta grande. Estamos explorando los sonidos de nuestras culturas, de nuestros violines, de nuestras lenguas, inclusive de nuestros oficios como las tejedoras de telar, y de ahí se está haciendo música. Por eso es música experimental. Se han trabajado obras, hemos escrito obras que ponen como solista, como guía y eje central de esta obra, por ejemplo, el sonido de las lenguas, o sea, los recursos sonoros de la lengua, del mixteco, por ejemplo. El mixteco es una lengua tonal donde hay, digámoslo así, un sistema musical implícito, o los sonidos del telar de cuando una mujer está tejiendo con su telar de cintura", explica Luengas.

El programa se conforma por las obras: "Tres sones de Danza de Malinches mixe", "Yaa Kusún Kuatyi. Arrullo mixteco para dormir a un nene", "Tu'un ì", de Rubén Luengas, "Cuerpo Telar", de Mauricio Rodríguez, y "TGO", de Rubén Luengas.

"Se abordan obras tradicionales, a las que se trata desde la improvisación, por ejemplo. Creo que ha sido muy, muy enriquecedor para las mujeres violinistas poder abordar, por ejemplo, aspectos técnicos de ejecución, de técnicas extendidas en sus violines", continúa Luengas y menciona que hay un mundo sonoro que las rodea y las llena de posibilidades expresivas.

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"Estamos haciendo uso de ese entorno sonoro que nos rodea: son los sonidos, repito, de la lengua, de los oficios de la naturaleza, y abren un abanico extenso en el que podemos expresar, a través de esos sonidos controlados y reflexionados en las obras que se escribieron o que se adaptaron para este concierto. De por sí, la música contemporánea ya abre universos muy interesantes en el sentido de abordar los instrumentos de otra manera, de no tocarlos sólo de manera convencional, como nos enseñaron en la escuela, sino que en la música contemporánea el instrumento explora nuevos sonidos, efectos y posibilidades de expresión. Y es lo que estamos haciendo, pero en gran parte con nuestros recursos culturales, y con ello el abanico se hace muy grande, se crea una paleta de colores sonoros muy amplia", concluye.

El concierto será el 5 de septiembre, a las 19:00 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

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