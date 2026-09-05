¿Estás pensando en renovar la televisión de tu sala o habitación sin gastar una fortuna? Amazon México tiene una promoción que puede interesarte.

La Samsung Crystal UHD de 50 pulgadas, modelo UN50U8500HFXZX, aparece por tan solo $7,498.40, una alternativa atractiva para quienes quieren dar el salto a una pantalla 4K sin desembolsar una cantidad demasiado elevada.

Este televisor pertenece a la familia Crystal UHD de Samsung y combina resolución 4K, funciones inteligentes y tecnologías destinadas a mejorar la imagen y el sonido. Además, cuenta con el sistema operativo Tizen, por lo que puede utilizarse para acceder a diferentes aplicaciones y servicios de entretenimiento.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla Samsung UHD de 50 pulgadas?

Uno de sus principales atractivos es precisamente su tamaño. Con 50 pulgadas, puede funcionar muy bien como pantalla principal para una sala, recámara o espacio de entretenimiento.

El panel ofrece resolución 4K UHD de 3,840 x 2,160 píxeles, cuatro veces la cantidad de píxeles de una pantalla Full HD. Esto permite disfrutar de imágenes con mayor nivel de detalle, especialmente cuando el contenido está disponible en resolución 4K. Samsung utiliza en esta familia su procesamiento de imagen para mejorar la nitidez y escalar contenido de menor resolución.

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Procesador para mejorar la imagen

La televisión integra un sistema de procesamiento diseñado para optimizar la calidad de imagen. Una de sus funciones es el escalado 4K, que busca mejorar la resolución de contenidos que originalmente fueron grabados en una calidad inferior.

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Esto puede ser útil si acostumbras combinar servicios de streaming con televisión convencional, videos de YouTube o contenido que no necesariamente está disponible de forma nativa en 4K.

Otro punto importante es que no se trata solamente de una pantalla para conectar un decodificador o consola. La Samsung U8500HF funciona como Smart TV y utiliza Tizen como plataforma.

Esto permite acceder directamente desde el televisor a aplicaciones y servicios de entretenimiento compatibles, evitando tener que utilizar necesariamente un dispositivo externo para convertir la pantalla en inteligente.

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De esta manera, puede convertirse en el centro de entretenimiento de la casa para ver películas, series, videos y otro contenido.