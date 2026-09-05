La compañía japonesa de videojuegos Nintendo, anunció dos conferencias sobre las novedades y últimas actualizaciones de los juegos más esperados para el mes de septiembre.

De acuerdo con lo publicado por la empresa, una de estas transmisiones estará dedicada al 40° aniversario del juego The Legend of Zelda, tras su debut en Japón en 1986.

La presentación está programada para el próximo martes 8 de septiembre a las 8:00 horas (tiempo centro de México) y tendrá una duración aproximada de 30 minutos.

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Conoce todos los detalles de las conferencias de Nintendo. Foto: Nintendo / X

¿Qué se verá en esta conferencia?

En cuanto al evento especial enfocado en los cuarenta años de The Legend of Zelda, se espera que se muestren más detalles sobre la filtración de la nueva edición de la consola portátil Nintendo Switch 2, además del lanzamiento de un mando.

Además, también se tiene previsto que se revelen nuevas actualizaciones sobre el remake del título clásico de Nintendo 64 de 1998 The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que se estrenará durante la segunda mitad del año 2026.

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También se espera el lanzamiento de algún adelanto exclusivo de la película en live action de la franquicia, la cual estará a cargo de Nintendo y Sony Pictures, protagonizada por el actor británico de 17 años Benjamin Evan Ainsworth, como Link y la actriz Bo Bragason como la princesa de Hyrule, Zelda.

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Foto: Sony Pictures

Luego de finalizar su rodaje en Nueva Zelanda, la cinta dirigida por Wes Ball tiene previsto su estreno en cines de México para el 30 de abril de 2027.

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Por su parte el Nintendo Direct del mes, está previsto para el miércoles 9 de septiembre a las 8:00 horas. Este evento tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Los juegos anunciados verán su estreno en la Switch 2 en invierno, a finales de diciembre y hasta el mes de marzo de 2027.

Finalmente, estas conferencias podrán sintonizase en el canal oficial de YouTube de Nintendo.

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