México se quedó a un paso de competir por el Oscar Estudiantil, pero encontró en Alistair Pulido a un nuevo director de cine que está comenzando su carrera.

El egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica dirigió el cortometraje “Ecatepec, amor mío”, protagonizada por Gabriela Cartol (“La camarista”) y llegó a las semifinales del premio por el cual compiten estudiantes de todo el orbe.

La historia sigue a una mujer, madre soltera, quien vive en la periferia de la Ciudad de México y hace lo posible para evitar los largos recorridos a su trabajo, al tiempo que se va mostrando la violencia y amenazas que vive en las calles.

“Crecí en Ecatepec y tengo una hermana, diariamente recorríamos esos caminos y me contaba lo que le pasaba y me indignaba mucho. Yo tenía una relación extraña con el lugar que crecí, no sabía qué sentir, si me gustaba o no, si me sentía orgulloso o no”, cuenta Alistair.

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“Lo de haber sido contemplado para el Oscar Estudiantil fue un orgullo, lamentablemente no logramos quedarnos en la final, pero no importa, vimos que la historia podía gustar”, considera.

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“Ecatepec, amor mío” forma parte de la competencia actual de Shorts México, festival especializado en cortometrajes y pronto viajará a otros festivales como uno en Boston.

La historia se rodó en horarios nocturnos en el municipio mexiquense, así como en el metro de la Ciudad de México, contando con permiso de las autoridades.

“Comencé siendo la directora de casting y al principio me rehusé para el protagónico, pero luego me pusieron el panorama claro y ya que me explicó de que había sido hecho pensando en mi, lo arropé con todo mi ser”, comenta Cartol.

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“Era también poner humor a la cosa, de esta madre soltera que tarda tres horas del trabajo a donde vive y en donde hay por ejemplo una escena donde llega con la niña y no la dejan pasar, pero a otro con un animal sí”, detalla.

“Ecatepec, amor mío” espera seguir con su camino festivalero para luego llegar al público por medio del CCC (junto con la ENAC de la UNAM, las principales escuelas de cine en México) y su canal en youtube.

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