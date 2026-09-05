[Publicidad]
Culiacán. - Las intensas lluvias y fuertes vientos que azotaron durante la madrugada la capital del estado derribaron árboles, más de seis vehículos quedaron cubiertos por el agua, sin que se reportaran personas lesionadas y decenas de vialidades quedaron inundadas al taponear la basura las rejillas del drenaje pluvial.
Un reporte preliminar sobre los efectos negativos de las precipitaciones pluviales fue el aumento en el caudal de los arroyos que cruzan la ciudad, con algunas inundaciones de viviendas, sin que sus ocupantes tuvieran que evacuarlas.
Lee también Por violencia, niños de la Sierra de Guerrero no pueden iniciar ciclo escolar; piden a gobernadora garantizarles derecho a la educación
Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil en Culiacán, dio a conocer que un vehículo quedó prácticamente cubierto por el agua en el arroyo de la avenida Ramón López Velarde, del fraccionamiento Valle Bonito, cuyos ocupantes lograron ser rescatados.
Los cuerpos de limpieza iniciaron la recolección de la basura en la vía pública sobre todo las que bloquean las rejillas del drenaje pluvial, a fin de que el nivel del agua desciende en calles y avenidas que resultaron afectadas.
Anunció que los pronósticos que se tienen para este sábado es que se presentará un fuerte oleaje de hasta 2.5 metros de altura y se mantendrán las lluvias con vientos, por lo que la población debe tomar las medidas preventivas.
[Publicidad]
Ola de violencia deja una mujer muerta y un lesionado en Mazatlán; atacan negocio de mariscos, una residencia e incendian un yate
afcl
[Publicidad]
Más información
Cultura
Colectivo TGO y Cepromusic darán concierto en Bellas Artes
Nación
Senado analiza tipificar como delito el uso de imágenes íntimas con IA; plantean reformar el Código Penal Federal
Nación
¿Qué carreras tienen más desempleo en México? Estas son las cinco peor colocadas, según el IMCO
Universal Deportes
México deja ir ventaja de dos goles y empata con Benín en la Copa del Mundo Femenil Sub-20
Viral
¡Sorprendente! Encuentran con vida a dos obreros en túnel de Nepal, tras el deslave del 26 de agosto
La Roja
¡Tieso! Encuentran muerto al diputado morenista Zenyazen Escobar García, tenia un impacto de bala
La Roja
¡Cocinaron a "El Chilaquil"! Asesinan a miembro de La Unión Tepito en la Cuauhtémoc
Al día
El Gobierno de la CDMX ha suspendido 62 y clausurado 25 centros de atención a las adicciones