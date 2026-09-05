Culiacán. - Las intensas lluvias y fuertes vientos que azotaron durante la madrugada la capital del estado derribaron árboles, más de seis vehículos quedaron cubiertos por el agua, sin que se reportaran personas lesionadas y decenas de vialidades quedaron inundadas al taponear la basura las rejillas del drenaje pluvial.

Un reporte preliminar sobre los efectos negativos de las precipitaciones pluviales fue el aumento en el caudal de los arroyos que cruzan la ciudad, con algunas inundaciones de viviendas, sin que sus ocupantes tuvieran que evacuarlas.

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Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil en Culiacán, dio a conocer que un vehículo quedó prácticamente cubierto por el agua en el arroyo de la avenida Ramón López Velarde, del fraccionamiento Valle Bonito, cuyos ocupantes lograron ser rescatados.

Foto: Especial

Los cuerpos de limpieza iniciaron la recolección de la basura en la vía pública sobre todo las que bloquean las rejillas del drenaje pluvial, a fin de que el nivel del agua desciende en calles y avenidas que resultaron afectadas.

Anunció que los pronósticos que se tienen para este sábado es que se presentará un fuerte oleaje de hasta 2.5 metros de altura y se mantendrán las lluvias con vientos, por lo que la población debe tomar las medidas preventivas.

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