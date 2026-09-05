De a poco, el Guadalajara se posiciona en los puestos importantes de la clasificación en este torneo Apertura 2026 de la Liga MX y esta noche, debe sumar de a tres frente al Atlético de San Luis para no salir de esa zona.

El compromiso en el estadio Libertad Financiera luce como una gran oportunidad para que las Chivas alarguen a seis duelos su racha de partidos sin derrota, pero el cuadro potosino no lo dejará sencillo.

Después de cinco duelos sin victoria, el Atlético de San Luis consiguió su primer triunfo (1-3) del certamen en la jornada anterior, como visitante, frente a los Rayados de Monterrey.

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Momento que despertó el ánimo del cuadro comandado por el mexicano Diego Mejía.

Pero la etiqueta de favorito no cambia y esa es para el Rebaño, que no cae en Liga MX desde la Jornada 1, cuando perdió (0-2) como local contra los Diablos Rojos de Toluca. Desde ese tropiezo en el debut, son tres victorias y dos empates.

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Los rojiblancos de Gabriel Milito vienen de un empate en el estadio Hidalgo con los Tuzos de Pachuca, partido que se les fue de las manos en la recta final, pero en el que sumó un gol más su hombre importante. Roberto Alvarado ya lleva cuatro goles y esta noche quiere hacer su primer tanto como rojiblanco al Atlético de San Luis.

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¿Cuándo y dónde ver el Atlético de San Luis vs Chivas?

Desde el Apertura 2019, cuando nació esta nueva franquicia en San Luis, se han disputado siete duelos en territorio potosino y Chivas sólo ha ganado un par de ocasiones.

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Fecha: Sábado 5 de septiembre

Horario: 17:00

Transmisión: ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium

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