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Ecología y ciencias ambientales es la carrera con mayor porcentaje de personas desempleadas en México, con una tasa de 9.1%, seguida de Tecnología para la protección del medio ambiente, con 8.9%, de acuerdo con datos de Compara Carreras 2026, elaborados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En el tercer lugar se encuentra Industria de la minería, extracción y metalurgia, donde 8.8% de sus egresados está desempleado, mientras que Planeación, evaluación e investigación educativa ocupa la cuarta posición, con 8.6%.
Biología completa la lista de las cinco carreras con mayor desempleo, con una tasa de 7.5%, según la información difundida por el organismo.
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En contraste, Programas generales de ciencias sociales presenta el menor porcentaje de personas desempleadas, con apenas 0.3%. La diferencia respecto de Ecología y ciencias ambientales, que encabeza la lista, es de 8.8 puntos porcentuales.
Formación docente para nivel primaria aparece como la segunda carrera con menor desempleo, con una tasa de 0.9%, seguida de Formación docente para nivel secundaria, con 1.1%.
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En el cuarto sitio se encuentra Formación docente para nivel preescolar, con 1.2%, mientras que Administración pública completa el grupo de las cinco carreras con menor desempleo, con 1.3%.
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De esta forma, tres de las cinco profesiones con las tasas de desempleo más bajas corresponden a la formación de docentes de preescolar, primaria y secundaria.
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Según los datos del IMCO, la tasa de desempleo de Ecología y ciencias ambientales es más de 30 veces superior a la registrada en Programas generales de ciencias sociales, que presenta el porcentaje más bajo entre las carreras analizadas.
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slr
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