¡El deporte y la vibra kawaii se fusionan en esta carrera! Las calles de la Ciudad de México se llenarán de runners con looks rosas en compañía de Hello Kitty y sus amigos.

Si eres fan de la gatita de Sanrio, en Destinos te contamos cuándo, dónde se llevará a cabo y cómo participar.

¿De qué trata la carrera de Hello Kitty en CDMX?

Esta carrera con temática de Hello Kitty ofrece tres modalidades. Habrá lugar para todos: para quienes solo quieren hacer una caminata tranquila, para los que comienzan en el mundo del running y para los más experimentados.

Esta carrera de Hello Kitty tendrá tres categorías para que toda la familia pueda participar. Foto: Facebook Fhinix Sports

Tienes la opción de inscribirte a cualquiera de las siguientes modalidades:

3K: caminata

5K: carrera

10K: carrera

Las distancias de 3k y 5k no contarán con restricciones de edad; pero en la carrera de 10k, se deberá tener como mínimo 14 años cumplidos. Prácticamente, toda la familia podrá apuntarse al plan.

Y, si piensas que solo se trata de arrancar y llegar a la meta, estás equivocado. Al igual que en ediciones anteriores, durante el recorrido encontrarás a los personajes de Sanrio animándote y espacios decorados para tomarte fotos.

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¿Cuánto cuesta la inscripción a la carrera de Hello Kitty en CDMX?

¡Las inscripciones a la carrera de Hello Kitty ya están abiertas! Cada categoría tiene diferente precio por participante:

3K: $550

5K: $700

10K: $700

Al adquirir tu lugar, te entregarán un kit de corredor que incluye los siguientes artículos y servicios durante el evento:

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Número oficial

Playera conmemorativa

Morral conmemorativo

Abasto de agua y bebida isotónica en ruta y meta

Medalla de participación

Servicios médicos, seguridad y vigilancia

Servicio de guardarropa y de sanitarios

Tu inscripción a la carrera de Hello Kitty un kit con artículos como una playera y morral conmemorativo. Foto: Facebook Fhinix Sports

Date prisa, pues solo tienes hasta el viernes 16 de octubre a las 16:00 horas para apuntarte. Hazlo mediante el sitio en línea de Fhinix Sports. Puede haber cargos por servicio.

También hay centros de inscripción físicos en:

Metta Running House Polanco, con dirección C. Enrique Wallon 414, Rincón del Bosque, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, CDMX .

. Metta Running House Condesa, con dirección Av México 99, Hipódromo, Cuauhtémoc, CDMX.

¿Cuándo y dónde es la carrera de Hello Kitty?

Es el domingo 18 de octubre. La carrera será sobre Paseo de la Reforma. La ruta completa no ha sido anunciada, pero te recomendamos ir considerando que el horario de salida dependerá de la modalidad:

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Carrera 5k y 10k a las 06:30 horas

Caminata 3k a las 07:00 horas

Ve preparando tus tenis y tu outfit más kawaii para correr con Hello Kitty.

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