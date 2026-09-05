Tus ojos azules pueden cambiar por completo dependiendo de los tonos de maquillaje que les pongas. Por ejemplo, las sombras les crean contrastes inesperados, los delineadores les aportan profundidad y un toque de rímel hace que incluso el iris se vea más brillante.

Cada elección de color cuenta, por eso, hoy te decimos qué colores los complementan mejor para convertirlos en protagonistas de tu look.

¿Qué colores de sombras resaltan los ojos azules?

Una buena elección de sombras puede llevar tus ojos azules a otro nivel. El secreto es jugar con tonos que agreguen luz natural y que hagan ver tu mirada "despierta".

De acuerdo con la marca Charlotte Tilbury, estos son su mejores complementos:

Cobre: Tiene la calidez necesaria para hacer que el azul gane intensidad. En particular, sus matices anaranjados crean contraste con el iris y hacen que se vea radiante.

Dorado: Un toque de luz puede cambiarlo todo. Los acabados dorados pueden complementar los ojos azules y conseguir una mirada luminosa.

Marrón: Natural, cálido y fácil de llevar en cualquier ocasión. Esta gama aporta profundidad al maquillaje sin hacer que el iris pierda protagonismo.

Rosa: Esta es una opción delicada para escapar de los neutros. Al ser contrarios, armonizan tu look.

Durazno: Su calidez hace un contraste suave con los matices fríos del iris.

Hay colores que no solo acompañan los ojos azules, consiguen despertar sus matices y hacer que la mirada cobre otra dimensión. Foto: Freepik

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¿Qué tonos de rímel favorecen a los ojos azules?

Según los expertos de Maybelline, el rímel hace mucho más que alargar y definir las pestañas. Y al cambiar su color, también puede darle un giro inesperado a unos ojos azules.

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Pruébalo en los siguientes tonos:

Borgoña: Profundo y con matices rojizos. Es una alternativa cuando quieres escapar del rímel tradicional y mantener la intensidad de las pestañas.

Azul marino: Crea un efecto atrevido. Maybelline New York indica que, al ser del mismo color, potencia la apariencia de estos ojos.

Negro: El clásico para conseguir pestañas definidas y una mirada con dramatismo. Úsalo en maquillajes cargados.

Verde esmeralda: Una elección poco predecible, pero convierte a las pestañas en un punto de color dentro del look.

Morado: Sofisticado y diferente. De manera particular, los violetas aportan profundidad y les dan una apariencia elegante.

¿Qué colores de delineador le van mejor a los ojos azules?

Finalmente, el delineador enmarca la mirada y hasta la transforma dependiendo del trazo, ya sea que prefieras uno gráfico, uno cay-eye o uno estilo foxy.

Tal como lo indica Maybelline, los colores que mejor les van a los ojos azules son:

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Bronce: De acabado metálico, cálido y alejado del típico negro. Otro beneficio es que aporta definición y destellos de luz alrededor del iris.

Ciruela: Tiene la profundidad necesaria para enmarcar la mirada sin endurecerla. Sus matices violáceos añaden un giro seductor.

Gris carbón: Perfecto para conseguir definición con un acabado sutil; especialmente, funciona en delineados difuminados o para crea un efecto ahumado.

Blanco: La mejor opción para iluminar. Los expertos de Maybelline recomiendan utilizarlo en la línea de agua para conseguir que la mirada se perciba más abierta.

Champán: Un toque metálico delicado; úsalo para iluminar puntos estratégicos como el lagrimal.

El azul de tus ojos puede ser más magnético cuando las sombras, rímel y delineador combinan. Foto: Pexels

¡Ya lo sabes! Tus ojos azules tienen un magnetismo que no pasa desapercibido, pero el maquillaje correcto los convierte en protagonistas absolutos.

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