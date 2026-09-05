Además de la movilidad, los autos eléctricos e híbridos también han cambiado las exigencias a los fabricantes de llantas. Unos neumáticos convencionales no son suficientes, sino que deben reunir una serie de características.

El peso de las baterías, el torque inmediato y la optimización de la autonomía hacen que la elección no deba tomarse a la ligera. Por eso, si tienes un vehículo de estos, te compartimos las recomendaciones de los expertos para comprar las mejores.

¿Por qué los autos eléctricos e híbridos necesitan llantas especializadas?

Fabricantes como Michelin, Hankook y Pirelli cuentan con llantas enfocadas en la movilidad eléctrica. Aunque su precio es un poco más elevado, la inversión vale cada centavo en términos de funcionalidad, durabilidad y calidad.

En los vehículos eléctricos, la batería añade peso y el motor entrega el torque de inmediato. Esto genera transferencias de peso más intensas y puede incrementar las exigencias sobre los neumáticos, particularmente durante la aceleración y el frenado.

Por lo anterior, las llantas que compres deben contar con estructuras y materiales capaces de soportar esa carga, además de suficiente rigidez lateral, agarre y durabilidad.

Otra característica que deben cumplir es la reducción de ruido. Debido a que el sistema de propulsión eléctrico es más silencioso, el sonido que generan los neumáticos al entrar en contacto con el asfalto puede colarse al habitáculo.

[Publicidad]

No obstante, las llantas especializadas integran tecnologías basadas en espumas internas de poliuretano y diseños mejorados en la banda de rodamiento para mantener ese atributo silencioso, que tanto distingue a los coches eléctricos e híbridos.

Y finalmente, este tipo de neumáticos deben garantizar una resistencia al rodamiento baja. ¿La razón? Una menor pérdida de energía puede reducir el consumo eléctrico y, con ello, incrementar la autonomía.

Las llantas para autos eléctricos e híbridos cuentan con tecnologías que reducen el ruido. Foto: Pixabay

Leer también Mitsubishi Montero 2027 regresa a sus raíces con una nueva generación

[Publicidad]

¿Cómo elegir llantas para autos eléctricos e híbridos?

Teniendo en cuenta esta información, ahora sabes que tu elección debe considerar elementos como la resistencia al rodamiento, la carga y la reducción de ruido. Pero además, considera tu estilo de conducción:

Conducción deportiva o de alta demanda

Michelin cuenta con una línea Pilot Sport desarrollada para las exigencias de agarre de los deportivos eléctricos. Mientras que para un sedán de uso diario y alta demanda, su línea Michelin e.Primacy incluye tecnología de ahorro, que absorbe menos energía durante la flexión.

Conducción cotidiana

El fabricante Hankook cuenta con una categoría específica para autos eléctricos. Su línea iON ofrece llantas para diferentes características de peso, y necesidades de movilidad.

[Publicidad]

Pirelli también ofrece una gama para este mercado. Específicamente, sus llantas incorporan tecnología ELECT™, combinando eficiencia energética y agarre, así como menor resistencia al rodamiento que los neumáticos convencionales.

Antes de comprar una llanta, revisa la medida y peso indicados por el fabricante. Foto: Pixabay

Tip Autopistas: Tanto en autos eléctricos como híbridos, el mejor consejo para elegir unas llantas es revisar la medida y las especificaciones indicadas por el fabricante.

Leer también Qué pasa si llenas con agua el depósito del limpiaparabrisas de tu auto

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters