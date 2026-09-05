Autopistas | 05-09-26 | 09:00 |

Además de la movilidad, los autos eléctricos e híbridos también han cambiado las exigencias a los fabricantes de . Unos neumáticos convencionales no son suficientes, sino que deben reunir una serie de características.

El peso de las baterías, el torque inmediato y la optimización de la autonomía hacen que la elección no deba tomarse a la ligera. Por eso, si tienes un vehículo de estos, te compartimos las recomendaciones de los expertos para comprar las mejores.

¿Por qué los autos eléctricos e híbridos necesitan llantas especializadas?

Fabricantes como Michelin, Hankook y Pirelli cuentan con enfocadas en la movilidad eléctrica. Aunque su precio es un poco más elevado, la inversión vale cada centavo en términos de funcionalidad, durabilidad y calidad.

En los vehículos eléctricos, la batería añade peso y el motor entrega el torque de inmediato. Esto genera transferencias de peso más intensas y puede incrementar las exigencias sobre los neumáticos, particularmente durante la aceleración y el frenado.

Por lo anterior, las llantas que compres deben contar con estructuras y materiales capaces de soportar esa carga, además de suficiente rigidez lateral, agarre y durabilidad.

Otra característica que deben cumplir es la reducción de ruido. Debido a que el sistema de propulsión eléctrico es más silencioso, el sonido que generan los neumáticos al entrar en contacto con el asfalto puede colarse al habitáculo.

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No obstante, las llantas especializadas integran tecnologías basadas en espumas internas de poliuretano y diseños mejorados en la banda de rodamiento para mantener ese atributo silencioso, que tanto distingue a los coches eléctricos e híbridos.

Y finalmente, este tipo de neumáticos deben garantizar una resistencia al rodamiento baja. ¿La razón? Una menor pérdida de energía puede reducir el consumo eléctrico y, con ello, incrementar la .

Las llantas para autos eléctricos e híbridos cuentan con tecnologías que reducen el ruido. Foto: Pixabay
Las llantas para autos eléctricos e híbridos cuentan con tecnologías que reducen el ruido. Foto: Pixabay

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¿Cómo elegir llantas para autos eléctricos e híbridos?

Teniendo en cuenta esta información, ahora sabes que tu elección debe considerar elementos como la resistencia al rodamiento, la carga y la reducción de ruido. Pero además, considera tu estilo de conducción:

Conducción deportiva o de alta demanda

Michelin cuenta con una línea Pilot Sport desarrollada para las exigencias de agarre de los deportivos eléctricos. Mientras que para un sedán de uso diario y alta demanda, su línea Michelin e.Primacy incluye tecnología de ahorro, que absorbe menos energía durante la flexión.

Conducción cotidiana

El fabricante Hankook cuenta con una categoría específica para . Su línea iON ofrece llantas para diferentes características de peso, y necesidades de movilidad.

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Pirelli también ofrece una gama para este mercado. Específicamente, sus llantas incorporan tecnología ELECT™, combinando eficiencia energética y agarre, así como menor resistencia al rodamiento que los neumáticos convencionales.

Antes de comprar una llanta, revisa la medida y peso indicados por el fabricante. Foto: Pixabay
Antes de comprar una llanta, revisa la medida y peso indicados por el fabricante. Foto: Pixabay
  • Tip Autopistas: Tanto en autos eléctricos como híbridos, el mejor consejo para elegir unas llantas es revisar la medida y las especificaciones indicadas por el fabricante.

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