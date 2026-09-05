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¿Hace cuánto que no comes huazontles? Si no los sueles preparar tan seguido, quizá sea momento de darles otra oportunidad. No sólo es un alimento rico, sino que es fuente de nutrientes como los carbohidratos de calidad, sustituyendo incluso al maíz.
Su valor nutricional es mucho más elevado; si quieres conocerlo, continúa leyendo.
¿Qué nutrientes aporta el huazontle?
De acuerdo con un artículo del portal Ciencia UNAM, el huazontle se considera un pseudocereal, ya que su estructura, palatabilidad y contenido de almidón es similar al del maíz, el arroz o el trigo.
En cuanto a su valor nutricional, la aplicación FatSecret indica que una porción de 100 g contiene alrededor de 46 calorías, de las cuales el 7% (0.38 g) corresponde a grasas, el 60% (7.77 g) a carbohidratos y el 33% (4.31 g) a proteínas.
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Asimismo, la organización El Poder del Consumidor destaca que esta planta es fuente de fibra, calcio, hierro, fósforo y vitaminas A, B, C y E. En conjunto, sirven para mejorar la digestión, fortalecer los huesos, producir energía, aumentar las defensas del cuerpo y proteger las células del estrés oxidativo.
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Pero además, el huazontle aporta flavonoides, compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias -que se potencian cuando se fermenta-, lo que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico y puede disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y ciertas enfermedades cardiovasculares.
Y por si fuera poco, el mismo artículo de Ciencia UNAM enfatiza que dicho alimento es rico en saponinas, compuestos que reducen los niveles de colesterol LDL (conocido como "malo") y que, a su vez, poseen propiedades anticancerígenas.
Receta de tortitas de huazontles
Si aún no sabes cómo preparar los huazontles o quieres probarlos en una receta diferente a las que llevan chile, aquí te compartimos una deliciosa versión de tortitas:
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Ingredientes
- 500 g de mole
- 500 mL de aceite
- 420 mL de caldo de verduras
- 250 mL de agua
- 250 g de huazontles sin tallo
- 200 g de queso panela
- 8 claras y 8 yemas de huevo
- 1 diente de ajo
- 1 cucharada de sal
- 1 taza de harina
- 1/4 de una cebolla
Procedimientos
- En una olla, calienta el caldo de verduras y agrega el mole, mezcla hasta que se disuelva por completo y reserva.
- En otra olla, hierve agua con un poco de sal, cebolla y ajo. Luego añade los huazontles y cocina a fuego bajo hasta que estén suaves.
- Una vez cocidos, escurre y reserva.
- Después, mezcla con batidora las claras de huevo hasta obtener una consistencia firme, a punto de turrón. En seguida, incorpora las yemas y añade poco a poco la harina. Continúa moviendo hasta que la preparación sea homogénea.
- Aparte, separa una pequeña porción de huazontles, coloca un cubo de queso panela en el centro y forma las tortitas con tus manos.
- Pasa cada una de las tortitas por la harina y luego por la mezcla de huevos batidos.
- Posteriormente, calienta aceite en una sartén y fríe las tortitas por ambos lados.
- Retíralas y colócalas sobre servilletas para eliminar el exceso de aceite.
- Sirve las tortitas de huazontles sobre un plato hondo.
- Calienta el mole, báñalas y sirve.
Con esta receta no solo disfrutarás el sabor de los huazontles, sino que aprovecharás sus nutrientes para cuidar tu cuerpo.
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