Tener párpados caídos puede hacer que algunos trazos, sombras o destellos desaparezcan cuando abres los ojos, pero eso no significa renunciar a jugar con el maquillaje, el secreto está en cambiar la forma de aplicarlo y aprovechar estratégicamente cada espacio visible para conseguir una mirada definida, equilibrada y con un acabado que realmente se luzca.

Los párpados caídos también pueden convertirse en el punto de partida para reinventar por completo un look, ya sea con un maquillaje sutil o una propuesta más atrevida, la clave está en sacar partido a esta forma de ojos y descubrir nuevas maneras de vestir la mirada sin intentar esconder aquello que la hace diferente.

Estos beauty tips te ayudarán a disimular los párpados caídos / Foto Pexels

¿Cómo maquillar los ojos si tienes párpados caídos?

Maquillar los ojos con párpados caídos no consiste en intentar cambiar su forma, sino en aprender a trabajar con ella, Maybelline señala que ciertos recursos pueden ayudar a crear un efecto visual más elevado, por lo que pequeños ajustes en la rutina pueden convertirse en aliados para conseguir un acabado favorecedor sin perder la naturalidad de la mirada.

Prepara el párpado: Comienza con una capa ligera de prebase o corrector para uniformar la zona y crear una superficie lista para recibir el color.

Crea profundidad con las sombras: Coloca un tono de intensidad media hacia la zona exterior y difumínalo ligeramente hacia arriba para acompañar visualmente la forma del ojo.

Añade luz estratégicamente: Reserva los tonos claros para puntos específicos. L’Oréal Paris recomienda concentrar la luminosidad en el lagrimal en lugar de cubrir todo el párpado con brillo.

Mantén el delineado fino: Traza una línea cercana a las pestañas superiores para evitar ocupar demasiado espacio visible. Maybelline también propone el delineado invisible como una alternativa para aportar definición.

Termina con las pestañas: Aplica la máscara desde la raíz y presta especial atención a las pestañas exteriores para dirigir visualmente el acabado hacia arriba.

Unos pequeños cambios al maquillar párpados caídos pueden conseguir que tu mirada cobre nueva fuerza. Foto: Unsplash

¿Qué colores de sombras favorecen a los párpados caídos?

Las sombras pueden convertirse en grandes aliadas, pero el acabado importa tanto como el color, L’Oréal Paris recomienda dar prioridad a los tonos mate y reservar el brillo para zonas concretas, mientras que Maybelline apuesta por combinar tonalidades claras con otras más profundas para aportar dimensión sin saturar la mirada.

Nude: Un tono versátil para mantener el párpado uniforme y construir un maquillaje suave sin cargar la mirada.

Beige: Ideal para sumar un toque de claridad y mantener el resultado fresco, especialmente en maquillajes naturales.

Marrón medio: Aporta dimensión de forma gradual y permite jugar con diferentes intensidades sin endurecer el acabado.

Café oscuro: Úsalo en pequeñas dosis para añadir contraste y conseguir un efecto más intenso en zonas estratégicas.

Champagne o perlado claro: Perfecto para incorporar destellos sutiles en puntos específicos y evitar que el brillo domine todo el maquillaje.

El maquillaje adecuado puede convertir los párpados caídos en protagonistas de una mirada irresistible. Foto: Pexels

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¿Qué tipo de delineado hacer si tienes párpados caídos?

Conseguir un delineado que realmente se luzca en los párpados caídos tiene su truco, especialmente cuando una parte del diseño desaparece al abrir los ojos, Maybelline apuesta por trazos más finos y cercanos a las pestañas, una alternativa que permite jugar con la definición sin dejar que el delineador termine adueñándose de todo el párpado.

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Delineado fino: Sigue muy de cerca la línea de las pestañas superiores y aporta definición sin ocupar demasiado espacio del párpado.

Delineado invisible: Se trabaja entre las pestañas para intensificar visualmente su nacimiento sin dejar un trazo grueso a la vista.

Cat eye fino: Termina con una pequeña punta dirigida hacia arriba, ideal para conseguir un acabado más estilizado sin sobrecargar el ojo.

Delineado de media línea: Comienza aproximadamente desde la mitad del párpado y gana ligeramente intensidad hacia el extremo exterior.

Delineado flotante: Juega con un trazo colocado por encima del pliegue natural, de manera que el diseño permanezca visible incluso con los ojos abiertos.

Unos pequeños cambios al maquillar párpados caídos pueden conseguir que tu mirada cobre nueva fuerza. Foto: Pexels

¿Qué errores de maquillaje evitar si tienes párpados caídos?

Un maquillaje puede tener todo para triunfar y aun así perder su encanto cuando tienes párpados caídos, desde un toque de brillo fuera de lugar hasta una intensidad que termina dominando el ojo, ciertos detalles pueden transformar el resultado más de lo esperado, por eso saber cuáles mantener lejos de tu rutina puede marcar la diferencia.

Abusar de las sombras oscuras: Concentrar demasiada intensidad en todo el párpado puede hacer que la mirada se perciba más pesada.

Extender el brillo por todo el ojo: Los acabados luminosos funcionan mejor en puntos específicos que cubriendo completamente el párpado.

Hacer un delineado demasiado grueso: Un trazo ancho puede ocupar gran parte del espacio visible y prácticamente desaparecer cuando abras los ojos.

Difuminar las sombras hacia abajo: Llevar el color en dirección descendente puede enfatizar visualmente la caída del extremo exterior.

Alargar demasiado la cola de las cejas: Maybelline aconseja evitar llevar el extremo hacia abajo, ya que puede reforzar visualmente una dirección descendente en la mirada.

Saber maquillar párpados caídos permite aprovechar mejor cada producto y conseguir que el resultado realmente acompañe la forma natural de los ojos, entender dónde crear profundidad, sumar definición o incorporar luminosidad hace que el maquillaje deje de ser cuestión de seguir tendencias y se convierta en una herramienta para potenciar la mirada de manera mucho más favorecedora.

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