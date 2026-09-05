¿Y si dormir también fuera una manera de jugar? Pues esta aplicación de Pokémon, disponible en iOS y Android, puede registrar tus hábitos de sueño y convertirlos en una dinámica para atraparlos mientras descansas.

La mayoría de sus funciones son gratis y su modo de uso es sencillo: antes de ir a la cama, sólo tienes que colocar tu celular cerca de la almohada y comenzará la captura de los personajes.

Y al despertar, la aplicación analiza tu descanso y te muestra que Pokémon aparecieron durante la noche según tu patrón de descanso. ¿Quieres aprender más sobre su funcionamiento? Sigue leyendo.

¿Cómo funciona Pokémon Sleep?

Esta app se llama Pokemón Sleep, donde el juego comienza al dormir. Una vez que te encuentras descansando, hace uso del acelerómetro del celular, es decir, el sensor que detecta tus movimientos.

Tras despertar, te muestra un resumen de tu descanso conforme 4 patrones de sueño:

Ligero

Medio

Profundo

Equilibrado

Pero además, arroja datos como el tiempo que dormiste, cuánto tardaste en conciliar el sueño y cuánto duró cada etapa de tu descanso.

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La parte más emocionante llega cuando observas todos los Pokémon que "atrapaste" junto con tu compañero de aventuras Snorlax. Dependiendo de cómo hayas dormido, cada personaje aparece en una postura diferente.

A su vez, esas posturas se van registrando en una colección llamada "DormiDex", que podrás ir completando poco a poco.

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Comparado con otros juegos de Pokémon, en esta app no necesitas recorrer lugares, enfrentarte a otros entrenadores o salir a buscar criaturas a la calle. Tu principal tarea es dormir.

Otro dato que debes saber es que, durante el día, los Pokémon que se hagan tus amigos reunirán bayas para alimentar a Snorlax y aumentar su vigor.

Al combinar este progreso con los resultados de tu descanso, conseguirás un mayor poder “Zzz” para seguir coleccionando personajes y posturas.

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Snorlax es uno de los personajes centrales de Pokémon Sleep y acompaña al usuario durante el registro de sus horas de descanso. Foto: Pokemón Go Plus +

Adicional al tiempo que duermes, Pokémon Sleep puede registrar sonidos durante la noche. No obstante, este tipo de funciones avanzadas están disponibles en la suscripción premium.

¿Cómo funciona Pokémon GO Plus+?

Pokémon GO Plus+ es un accesorio que se vende por separado, pero que puede utilizarse con la misma aplicación.

¿Para qué sirve? Principalmente, permite registrar el sueño sin tener que dejar el teléfono junto a la almohada, además que incorpora funciones animadas como Pikachu, que aparece con un gorro de dormir y puede acompañarte como Snorlax durante sus sesiones de descanso.

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El Pokémon GO Plus + puede utilizarse junto con Pokémon Sleep para registrar las horas de sueño. Foto: Pokémon Go Plus +

Pokémon Sleep toma algo tan cotidiano como dormir y lo convierte en parte de una experiencia de entretenimiento. ¿Te animarías a probarla?

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