Los rescatistas sacaron con vida a un ciudadano chino y a una mujer en dos operaciones separadas 10 días después de las devastadoras inundaciones que azotaron Nepal, mientras los equipos continuaban buscando a miles de personas que siguen desaparecidas.

El hombre fue rescatado en un túnel, según una publicación de la oficina del primer ministro del país en redes sociales, lo que eleva a tres el total de trabajadores rescatados con vida del proyecto hidroeléctrico Trishuli. Dos trabajadores nepalíes fueron rescatados el viernes.

El Ejército de Nepal informó que un equipo conjunto de rescate integrado por personal militar nepalí y expertos surcoreanos en desastres rescató al hombre de un túnel de 225 metros (unos 740 pies) y que está siendo sometido a una evaluación médica. En unas imágenes se pudo ver cómo era evacuado en helicóptero, con un médico militar monitoreándolo durante el vuelo.

Después de diez días de labores de rescate fueron encontrados con vida dos sobrevivientes. Foto: AP/Prakash MATHEMA

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Una foto difundida por la televisora estatal china CCTV mostró a dos rescatistas cargando al hombre en el exterior del túnel.

"No podía creerlo”

CCTV compartió un audio del hombre hablando con un oficial, en el que cuenta que gritaba cada vez que veía las luces de los equipos de rescate, pero que ellos no podían escucharlo.

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“Cuando me rescataron hoy, cuando me enfocaron (con la luz), no podía creerlo”, dijo.

El hombre fue llevado a un hospital y se encontraba estable, según CCTV.

Los esfuerzos de rescate se centran cada vez más en 12 proyectos hidroeléctricos. Foto: AFP/ Prakash MATHEMA

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Aún hay 900 trabajadores desaparecidos en 12 proyectos hidroeléctricos

Los esfuerzos de rescate se centran cada vez más en 12 proyectos hidroeléctricos en todo el país, donde hay unos 900 trabajadores desaparecidos y se cree que alrededor de 500 estarían atrapados en varios túneles, apuntaron las autoridades. Equipos especializados de rescate de India, China, Corea del Sur y Estados Unidos han estado buscando entre escombros, estructuras dañadas y túneles en esos proyectos, con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

En la localidad de Nuwakot, afectada por la crecida, una mujer fue rescatada con vida de una casa, dijo el sábado el portavoz del ejército de Nepal. Las autoridades señalaron que estaba siendo trasladada por aire a la capital, Katmandú, para recibir tratamiento.

Las imágenes difundidas por el ejército de Nepal mostraron a los rescatistas encontrando a la mujer cubierta de lodo en el interior de una casa dañada. Le dieron agua embotellada antes de ponerla a salvo, envuelta en una manta gris.

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Las labores de rescate siguen en la zona de desastre. Foto: AP/Xinhua

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Al menos mil 300 personas perdieron la vida en las inundaciones del 26 de agosto, que probablemente fueron causadas por el colapso de un glaciar, y más de 5 mil siguen desaparecidas, de acuerdo con la agencia de gestión de desastres de Nepal.

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am/mcc