Todavía falta para Halloween, pero Six Flags México decidió adelantarse. Esto significa que ya comenzó el Festival del Terror 2026.

Estuvimos en la inauguración de su edición 14. Te contamos qué tiene de nuevo, cómo son sus shows, zonas de espanto y más.

¿Cuáles son las novedades del Festival del Terror 2026 de Six Flags México?

Las ‘joyas’ del Festival del Terror 2026 incluyen 2 nuevas casas del terror: 'The Strangers No Escape', y 'Jason Blood Reign'.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Antes de la puesta de sol, de Villa Hollywood al Pueblo Vaquero se hace el desfile 'Cortejo Siniestro'. La novedad de este año es que, al llegar a la explanada frente al Escenario Versalles, aparece una bruja en un carro alegórico. Mediante un conjuro, invoca a todos los monstruos y espíritus malignos del festival.

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Como en cada edición, algunas áreas de Six Flags México se transforman en ‘zonas de espanto’ con personajes caracterizados para aterrorizar a quienes caminan por ahí.

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Foto: Omar Moreno. El Universal

En 2026 hay un debut: el Castillo de Drácula en el Pueblo Polinesio, decorados con limones vampirescos, en colaboración con la cerveza Flying Fish.

Halloween no acapara todo el evento, también hay algunas experiencias inspiradas en Día de Muertos.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Entre estas, se presentan dos espectáculos: 'Catrinas y Alebrijes', con figuras gigantes, y 'Magia de Vivir', con magia, proyecciones inmersivas, nostalgia y comedia, protagonizado por el mago Javy Poker.

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Casas del Terror y zonas de espanto en el Festival del Terror 2026 en Six Flags México

En total son 8 casas del terror: 6 de ellas se repiten del Festival del Terror del año pasado:

'Widows', una residencia de ancianos con arañas macabras

'Rancho Masacre', una familia de campo despiadada

'Killer Clowns', un circo con payasos violentos

'Criptas', con criaturas sedientas de sangre

'Cinema Slasher, un cine atendido por criaturas diabólicas

'The Conjuring Universe', recreación del museo ocultista de los Warren

Foto: Omar Moreno. El Universal

Las 2 nuevas casas del terror son: 'The Strangers No Escape', con temática de la película 'Los Extraños', y 'Jason Blood Reign', donde el icónico Jason Voorhees buscará ‘cazarte’ a toda costa.

También puedes explorar las 2 ‘zonas de espanto’ nuevas: 'Twisted Clowns' en Villa Hollywood y 'Ghost Town' en el Pueblo Vaquero.

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Frente al juego mecánico Crazanity hay una pequeña carpa de circo donde puedes tomarte fotos con algunos personajes, aunque todo Six Flags México está lleno de decoración temática y photo spots. El que llama mucho la atención, por ejemplo, es el túnel ‘forrado’ de calabazas talladas.

Foto: Omar Moreno. El Universal

El show estelar es 'Cirque du Grotesque', con monstruos danzantes y 3 espectaculares actos circenses.

Para darle un toque más rudo’al Festival del Terror 2026, en el Escenario Versalles se lleva a cabo Rock & Fear, con presentaciones de bandas que interpretan temas de rock emblemáticos.

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Si vas con niños, durante el día puedenvisitar 'Kids Boo Fest' en 'Bugs Bunny Boomtown'. Ahí hay un par de actividades infantiles ('Laberinto Calabaza' y 'Dulce o Truco'), el show 'Boo Kadabra' en el Teatro Acme y el desfile 'Boo Parade', en el que los Looney Tunes van con atuendos de temporada.

¿Cuándo termina el Festival del Terror 2026 en Six Flags México?

El Festival del Terror 2026 comenzó el jueves 3 de septiembre y se mantendrá en Six Flags México hasta el lunes 16 de noviembre.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Durante esta temporada, el parque cerrará regularmente a las 12:00 a.m, aunque te sugerimos revisar el calendario operativo.

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¿Cuánto cuesta entrar al Festival del Terror 2026 de Six Flags México?

El boleto de un día tiene un costo de $999 pesos por persona e incluye todas las actividades y espectáculos del Festival del Terror 2026, excepto la entrada a las 8 casas del terror.

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Si buscas la experiencia completa y que incluya las casas del terror, tienes que pagar $1,549 por persona, aunque varía dependiendo del día de visita.

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Sitio web: sixflags.com/mexico

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