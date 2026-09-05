Las Fuerzas Especiales de la Armada de México conocidos como “Quachics” mantienen una evolución constante y una consolidación progresiva de sus capacidades operativas, destacó la Secretaría de Marina (Semar) en el marco del 25 aniversario de su grupo de élite, integrado en la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), que ha realizado la captura de grandes capos de la droga como Rafael Caro Quintero, en 2022.

Se trata del pilar fundamental de la Semar, que bajo su mística de “Fuerza, Espíritu y Sabiduría”, se distingue por su capacidad, disciplina y profesionalismo ante las necesidades del país, señaló la dependencia al mando del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, en un comunicado.

“Quachics” es un grupo de élite adiestrado y equipado que efectúa operaciones complejas. Foto: Especial

La Secretaría de Marina tiene actualmente 29 mil 843 efectivos en su cuerpo de Infantería de Marina, de los cuales 4 mil 123 son mujeres, que cuenta con la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES) creada en el 2014.

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La Secretaría de Marina tiene, actualmente, 4 mil 123 son mujeres en su cuerpo de Infantería de Marina. Foto: especial

Este grupo de élite adiestrado y equipado efectúa operaciones complejas de alto valor estratégico, además de que mantiene una estrecha colaboración interinstitucional con los tres órdenes de gobierno para una respuesta inmediata y efectiva ante cualquier amenaza a la seguridad nacional en cualquier entorno geográfico ya sea terrestre, aéreo y marítimo, señaló la dependencia.

Detalló que la UNOPES se divide en grupos de élite como las Fuerzas Especiales, Comandos Anfibios y el Batallón de Infantería de Marina de Fusileros Paracaidistas, mujeres y hombres caracterizados, afirmó, por una impecable moral, agudeza intelectual y una lealtad a la patria.

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Agregó que las Fuerzas Especiales evolucionan constantemente para ejercer el poder naval, mientras que los Comandos Anfibios se encuentra preparados técnica, táctica y físicamente, con capacidad de despliegue rápido para realizar operaciones de reconocimiento, e infiltración por vía terrestre, aérea y marítima en una amplia variedad de misiones.

La UNOPES en está dividida en grupos de élite: Fuerzas Especiales, Comandos Anfibios y el Batallón de Infantería de Marina de Fusileros Paracaidistas. Foto: especial

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De igual forma, mencionó que el Batallón de Infantería de Marina de Fusileros Paracaidistas, complementa este selecto esquema como componente operativo de la UNOPES.

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“Esta es una fuerza especializada para efectuar operaciones especiales aerotransportadas, diseñada para proyectar tropas de infantería de Marina de manera inmediata y decisiva en áreas de difícil acceso”, indicó.

Por último, la Secretaría de Marina (Semar) destacó que la formación de un Infante de Marina, es un proceso integral que combina desde la capacidad física, disciplina, conocimiento de armamento, defensa personal, adiestramiento individual de combate, con el fin de desarrollar sus capacidades para desempeñarse en diferentes escenarios de operación, bajo un estricto respeto a los Derechos Humanos y con el firme compromiso de salvaguardar a las familias mexicanas y la vida humana ante desastres naturales.

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