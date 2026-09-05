Naucalpan, Méx.— En Jardines del Tiempo, en el Cementerio Los Cipreses, fueron sepultados los cuerpos de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula y su hija Sofía, asesinados en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, el martes 1 de septiembre.

Familiares y amigos del tecladista de la banda Camilo Séptimo, así como de su esposa, quien estaba embarazada de cuatro meses, acompañaron ayer el cortejo fúnebre con dirección al panteón Jardines del Tiempo, en Los Cipreses, localizado en Exhacienda Las Ánimas, en Naucalpan.

Después de recorrer 16 kilómetros, llegaron al camposanto alrededor de las 13:00 horas.

El acto de sepultura se llevó a cabo de manera privada.

Las tres carrozas fúnebres se trasladaron de Tlalnepantla a Naucalpan, subiendo por caminos sinuosos hasta llegar al panteón Los Cipreses, en una zona boscosa y que pertenece a una empresa privada de servicios funerarios.

Caravana a panteón

Junto con la familia fue asesinada Aleyda Romero, quien realizaba labores domésticas.

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Sus restos fueron velados por familiares y amigos en la comunidad de San Martín Cuautlalpan, municipio de Chalco, a lo largo del jueves.

Ayer, después de las 15:00 horas, el féretro fue llevado en caravana a un panteón municipal, donde fue sepultada.

A la joven de 21 años la despidieron familiares y amigos, quienes caminaron acompañados por música de banda, en una procesión hasta llegar al cementerio donde fue sepultada.

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El multihomicidio ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre. Policías de Atizapán arribaron al lugar cerca de las 23:50 y encontraron los cuerpos de Jonathan, Ana Paula, Sofía, Aleyda y la mascota.

Por el multihomicidio fueron detenidos e ingresados a Barrientos Diego Sebastián Rosen Ferlini —socio del músico— y Gerardo Cisneros Bejarano.

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